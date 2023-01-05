图片来源：工业和信息化部官网

人民网北京1月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》（以下简称《通知》），通过新增毫米波频段（E波段，71-76/81-86GHz）大带宽微波通信系统频率使用规划等方式，进一步满足5G基站等场景应用需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留频谱资源。

工业和信息化部无线电管理局介绍，微波通信系统因其良好的数据传输性能，在我国广播电视、电力、水利、基础电信等部门和行业有着广泛应用。近年来，随着无线电技术不断进步，我国微波通信产业发展有了新要求新需要，用户使用也有了新场景新应用，同时《中华人民共和国无线电管理条例》也对无线电管理提出了新的规定和要求。基于此，现有微波通信系统管理政策和管理方式已不能完全满足发展需要，亟需进一步调整完善微波通信系统无线电管理政策。

据了解，《通知》通过新增毫米波频段（E波段，71-76/81-86GHz）大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足各方需求，推动微波通信等无线电产业高质量发展。

同时，《通知》依据《中华人民共和国无线电管理条例》相关要求，进一步厘清国家和地方无线电管理机构微波通信系统频率使用许可和微波站设置、使用许可权限，明确管理责任，规范无线电管理相关工作。并对微波通信系统频率协调、频率使用率、临时设台、无线电发射设备射频技术指标等予以明确，弥补现行政策空白。通过制定过渡政策，使微波通信新旧频率使用规划有机衔接，平稳过渡，充分保障已合法使用微波通信系统频率及设置使用微波站的用户权益。

(责编：申佳平、高雷)

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