人民网北京1月5日电 （记者任妍）交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业，交通现代化是中国式现代化的重要标志，在构建新发展格局中具有重要地位和作用。

近日，上海电科智能系统股份有限公司总工程师沈峰和沐曦联合创始人、CTO兼首席软件架构师杨建在做客人民网《人民会客厅》时表示，随着大数据、人工智能在交通出行、运输等方面的应用，以及智能驾驶技术、新能源技术的进步，如何将这些技术深入融合，赋能可持续交通更高效、更便捷、更智能、更绿色的未来，是全球交通从业者需要持续思考和践行的行业使命。

“作为支撑国家经济发展的支柱行业，在国家的发展战略中一直都非常重视交通运输行业的发展。目前，我国已经建成了全世界最为发达的交通运输基础设施。比如拥有最世界里程最长的高速公路网络、运营里程最长的高速铁路网络，几个主要一线城市也都建成了世界一流的城市道路交通和城市轨道交通网络。”沈峰表示。

沈峰认为，党的二十大进一步提出要加快建设交通强国，一方面要对交通基础设施布局进一步完善，形成全国一体的、运行高效的、便捷舒适的综合立体交通网络；另一方面是在绿色低碳化、智慧无人化发展要求下，相关领域自主研发核心技术、装备的突破和产业生态的升级。

当前，强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，是推动我国国家创新体系优化，加快建设科技强国的关键。作为高新技术企业的研发负责人，杨建告诉记者，沐曦集成电路自成立之初就把产学研深度融合作为重要抓手，高校、科研院所、国家技术中心、国家实验室等在人才培养、长期知识积累、创新思维、打破技术垄断方面具有独特优势，企业和高校科研院所进行产学研深度融合合作，能够实现强强联手，提高科技成果转化水平和产业化水平。

近期，新一轮《上海市交通发展白皮书》也正式发布，白皮书指出，上海坚持科技赋能、创新驱动，前沿技术与交通领域加速融合，在综合交通发展尤其是智能交通方面取得了长足进步。

“上海作为国内最早开展智能交通系统研究和建设的城市，在过去的二十年左右的时间中，已经取得了大量的成果。”沈峰表示，未来结合交通强国、新基建、城市基础设施更新等项目机会，不仅会更加关注通过数字化技术来实现提高交通治理、交通服务能力的效果，同时还会关注数字化技术的创新性、安全性和产业前景。

杨建认为，智慧交通发展需要大量不同的数字技术，每项技术需要数家公司到数百家公司多年的创新研发工作，优化创新生态是一个意义非常重大的命题，将不同的研究方向、企业等凝聚在一起，能够加快智慧交通系统的研发、落地、运营和治理。据介绍，沐曦一直坚持创新驱动发展战略，其GPU芯片为人工智能、科学计算、大数据处理等高算力应用提供算力基础。

“智能交通的根基建立在人们交通出行的实际需求上，需要不断创新探索应用场景，需要与先进管理理念齐头并进。”沈峰认为，如何实现系统化、协同化、生态化的技术创新和演进是整个行业的发展关键。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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