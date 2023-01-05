人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

沐曦陈维良：创新驱动数字化转型 助力实体经济高质量发展

2023年01月05日11:07 | 来源：人民网
小字号

人民网上海1月5日电 （记者任妍）当前，新一轮科技革命和产业变革正深刻影响经济社会运行方式，科技自立自强成为国家发展的战略支撑，数字经济蓬勃发展，以人工智能、大数据、云计算、物联网、5G等为代表的新技术在不断激发新产品、新业态、新模式。

近日，沐曦创始人、董事长兼CEO陈维良在做客人民网《人民会客厅》时表示，企业是经济社会发展的重要力量，强化企业科技创新主体地位，关键在于实现创新体系协同高效、科技经济深度融合、创新生态优化完善，建设创新引领的现代产业体系。

陈维良认为，企业的主要责任在于产品的研发、产品技术的创新。下一步，企业主导的产学研的结合，可以更有针对性地把研究的内容和企业发展方向更紧密结合起来，推动产品的创新研发，进一步把研究成果更高效转化。

近年来，我国产业转型升级取得了重要突破，产业链创新链融合正在不断加速，数字经济、人工智能等新技术不断创新发展，芯片行业也在不断变革。

“创新是灵魂，质量是根本。”陈维良说，创新对于一个高科技企业是极其重要的。在集成电路产业中，创新更具有决定性的作用，即使是一个领先企业，也必须通过不断的创新，保持企业的生命力。

陈维良告诉记者，沐曦所处的高性能GPU处理器设计行业，也需要创新引领。科技的创新在于企业用更先进的方法、新的理念和新的技术去提升产品竞争力，有助于国内集成电路产业上相对薄弱环节通过创新的方式，打造完整的集成电路产业链，对我国集成电路整个产业提升提供重要支撑。

谈及企业在创新中如何布局，陈维良表示，不同企业创新也面临不同挑战。积极创新的同时要有支撑创新所带来风险的承担力，同时，企业要有系统布局，明确创新定位，通过创新提升产品的竞争力。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
智能科技加速应用 为建设交通强国插上智慧“翅膀”
　　人民网北京1月5日电 （记者任妍）交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业，交通现代化是中国式现代化的重要标志，在构建新发展格局中具有重要地位和作用。 近日，上海电科智能系统股份有限公司总工程师沈峰和沐曦联合创始人、CTO兼首席软件架构师杨建在做客人民网《人民会客厅》时表示，随着大数据、人工智能在交通出行、运输等方面的应用，以及智能驾驶技术、新能源技术的进步，如何将这些技术深入融合，赋能可持续交通更高效、更便捷、更智能、更绿色的未来，是全球交通从业者需要持续思考和践行的行业使命。…
沐曦陈维良：创新驱动数字化转型 助力实体经济高质量发展
　　人民网上海1月5日电 （记者任妍）当前，新一轮科技革命和产业变革正深刻影响经济社会运行方式，科技自立自强成为国家发展的战略支撑，数字经济蓬勃发展，以人工智能、大数据、云计算、物联网、5G等为代表的新技术在不断激发新产品、新业态、新模式。 近日，沐曦创始人、董事长兼CEO陈维良在做客人民网《人民会客厅》时表示，企业是经济社会发展的重要力量，强化企业科技创新主体地位，关键在于实现创新体系协同高效、科技经济深度融合、创新生态优化完善，建设创新引领的现代产业体系。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部