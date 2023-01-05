人民网上海1月5日电 （记者任妍）当前，新一轮科技革命和产业变革正深刻影响经济社会运行方式，科技自立自强成为国家发展的战略支撑，数字经济蓬勃发展，以人工智能、大数据、云计算、物联网、5G等为代表的新技术在不断激发新产品、新业态、新模式。

近日，沐曦创始人、董事长兼CEO陈维良在做客人民网《人民会客厅》时表示，企业是经济社会发展的重要力量，强化企业科技创新主体地位，关键在于实现创新体系协同高效、科技经济深度融合、创新生态优化完善，建设创新引领的现代产业体系。

陈维良认为，企业的主要责任在于产品的研发、产品技术的创新。下一步，企业主导的产学研的结合，可以更有针对性地把研究的内容和企业发展方向更紧密结合起来，推动产品的创新研发，进一步把研究成果更高效转化。

近年来，我国产业转型升级取得了重要突破，产业链创新链融合正在不断加速，数字经济、人工智能等新技术不断创新发展，芯片行业也在不断变革。

“创新是灵魂，质量是根本。”陈维良说，创新对于一个高科技企业是极其重要的。在集成电路产业中，创新更具有决定性的作用，即使是一个领先企业，也必须通过不断的创新，保持企业的生命力。

陈维良告诉记者，沐曦所处的高性能GPU处理器设计行业，也需要创新引领。科技的创新在于企业用更先进的方法、新的理念和新的技术去提升产品竞争力，有助于国内集成电路产业上相对薄弱环节通过创新的方式，打造完整的集成电路产业链，对我国集成电路整个产业提升提供重要支撑。

谈及企业在创新中如何布局，陈维良表示，不同企业创新也面临不同挑战。积极创新的同时要有支撑创新所带来风险的承担力，同时，企业要有系统布局，明确创新定位，通过创新提升产品的竞争力。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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