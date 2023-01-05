银保监会发布《一年期以上人身保险产品信息披露规则》
2023年01月05日19:30 | 来源：新华社
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记者从银保监会获悉，为切实保护投保人、被保险人和受益人的合法权益，银保监会近日印发了《一年期以上人身保险产品信息披露规则》。
据介绍，规则通过明确各类型人身保险产品信息披露的具体要求，全面规范保险公司产品信息披露行为，加大公司信息披露力度，不断提升保险产品的透明度。
规则明确，一年期以上人身保险产品均应制定产品说明书，并应当按照保险产品的设计类型，对产品宣传材料、保障水平、利益演示等内容进行详细披露，充分揭示产品的长期属性和各类风险特征，并明示交费方式、退保损失等产品关键内容。
规则要求保险公司披露分红实现率指标，并取消高、中、低三档演示利率表述，调低演示利率水平。同时，给予保险公司适当的业务调整时间，切实防范业务经营风险。（记者谭谟晓）
(责编：袁勃、杨光宇)
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