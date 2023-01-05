开局之年看中国丨2023 欣欣向“春”
2023年01月05日19:36 | 来源：央视新闻客户端
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热气腾腾的包子，
滋滋作响的油条，
香气扑鼻的豆腐脑，
晨光初现炊烟起，
让人念念不忘的美味在早市。
碧绿的黄瓜、通红的辣椒，
矮短味浓的香菜，
圆滚滚的粉皮西红柿，
生鸡活鸭、鲜鱼水菜，
新鲜蔬果的香气和色彩，
菜刀碰撞砧板的声音和讨价还价的喧闹，
菜市场里“热热闹闹、挨挨挤挤”。
闲逛、挑选、还价、寒暄，
清洗、搭配、翻炒、烹煮，
在这些充满烟火气的细碎点滴里，
感受新年的新气象，
2023，欣欣向“春”！
监制｜刘鑫 席罗曦
制片人｜温露
主编｜黄羽麒 薛晨
策划｜关欣
视觉｜刘磊
剪辑｜秦勇
素材支持丨总台浙江总站 江西新闻频道 安徽台 合肥台
(责编：袁勃、杨光宇)
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