热气腾腾的包子，

滋滋作响的油条，

香气扑鼻的豆腐脑，

晨光初现炊烟起，

让人念念不忘的美味在早市。

碧绿的黄瓜、通红的辣椒，

矮短味浓的香菜，

圆滚滚的粉皮西红柿，

生鸡活鸭、鲜鱼水菜，

新鲜蔬果的香气和色彩，

菜刀碰撞砧板的声音和讨价还价的喧闹，

菜市场里“热热闹闹、挨挨挤挤”。

闲逛、挑选、还价、寒暄，

清洗、搭配、翻炒、烹煮，

在这些充满烟火气的细碎点滴里，

感受新年的新气象，

2023，欣欣向“春”！

监制｜刘鑫 席罗曦

制片人｜温露

主编｜黄羽麒 薛晨

策划｜关欣

视觉｜刘磊

剪辑｜秦勇

素材支持丨总台浙江总站 江西新闻频道 安徽台 合肥台

(责编：袁勃、杨光宇)

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