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山东德州改良盐碱地——

“铆足劲多产粮、产好粮”（新春走基层）

本报记者  李  蕊
2023年01月06日04:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　开栏的话

　　今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民踔厉奋发、勇毅前行，脚踏实地、埋头苦干，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步而团结奋斗。

　　人勤春来早，奋进正当时。今起本报开设“新春走基层”专栏，记者分赴祖国各地，行走基层一线，深入各行各业，记录干部群众撸起袖子加油干的奋斗足迹，展现神州大地日新月异的发展变化。

　　

　　北风凛冽，树枝摇得嘎吱响。李辉军麻利地将小铲子、卷尺等工具装兜，往肩上一搭，大步流星往地头走去。麦田里，嫩苗密密匝匝，连成片。田垄边，渠相通，路相连，人们正忙着灌砂浆、砌沟坎。

　　今年58岁的李辉军是山东省德州市庆云县常家镇北板营村党支部书记。村子地处马颊河东岸，毗邻黄河，曾有很多盐碱地。为了改碱，村民使足了劲——秸秆还田，合理轮作，引来黄河水漫灌压碱，提高了粮食产量。

　　两年前，县里领导干部来村里调研，说要建“吨半粮”核心区。啥是“吨半粮”？一番打听，李辉军弄明白了：一年两季粮食，亩产达到一吨半。

　　2021年，德州启动“吨半粮”生产能力建设，力争用5年时间实现100万亩核心区单产1500公斤以上。

　　李辉军一琢磨，这是好事，赶紧申报。最终，村里1200亩地纳入核心区。

　　实现亩产“吨半粮”，设施得跟上。“原先，一下雨，沟渠就堵得满当当；田间的泥巴道，农机开不进。”说起过去的基础设施，李辉军不时摇头，“再说那老泵站，电机哼哼转，水断断续续出，灌溉效率低，还浪费水资源。”

　　庆云县在德州市率先发行相关政府专项债券1.88亿元，用于高标准农田及配套农业设施提升工程建设。同时，聘请设计公司，对“吨半粮”核心区路、沟、桥、涵等基础设施建设进行整体规划。

　　修公路，建新桥，通沟渠，换泵站，装暗管，北板营村1200亩土地基本实现了旱能浇、涝能排。

　　这两年，德州还实施“吨半粮”耕地地力提升工程，庆云县对核心区农民发放有机肥，组织农技专家“一对一”跟踪指导，测土配方施肥技术覆盖率达到100%。常家镇与附近养殖场合作，铺设沼液管道，免费供应沼液，化肥施肥量降了，地力提了上来。

　　“过去，土地梆梆硬。”李辉军蹲下身，捡起一块土疙瘩，轻轻一攥拳，细土顺着指间滑落，“如今，这块地‘营养十足’。”

　　为推动“吨半粮”产能创建，提高农民种粮积极性，德州2022年举办“粮王大赛”，由市、县、乡三级评选，依据夏秋两季产量，评选出市级“全年粮王”。

　　李辉军代表村党支部领办的专业合作社报名参赛。去年夏收时，几名专家来到北板营村，通过去杂、测定、称重等多道工序，对核心区小麦进行实打测产。结果让李辉军振奋不已：小麦折合亩产量743.2公斤，创全县单产纪录。时隔几月，再传好消息：玉米亩产达924.24公斤，也刷新全县单产纪录。

　　“按目前产量，一亩地收入超过3000元。”眼下，李辉军就盼着农业设施改造提升工程全部完工，“新的一年，铆足劲多产粮、产好粮。”


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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