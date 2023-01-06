人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

确保房地产市场平稳发展（权威访谈）

——访住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹

本报记者  丁怡婷
2023年01月06日04:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　住房问题既是民生问题也是发展问题，关系千家万户切身利益。中央经济工作会议提出“要确保房地产市场平稳发展”“支持刚性和改善性住房需求”。

　　做好今年的房地产工作，要突出抓好哪些重点？如何更好满足居民刚性和改善性住房需求？本报记者采访了住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹。

　　发挥好稳增长、防风险、惠民生等方面的基础和支撑作用

　　问：中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进。住房和城乡建设部门今年将如何贯彻落实会议精神？

　　答：我理解，稳是基础，进是关键。住房和城乡建设部门要在稳中开好局、在进上下功夫，脚踏实地，发挥好稳增长、防风险、惠民生等方面的基础和支撑作用，为推动经济运行整体好转做贡献。

　　落实会议精神，关键是真抓实干。住房和城乡建设工作直接连着人民群众的利益和福祉。人民群众对美好生活的向往，就是我们工作的出发点和落脚点。我们将聚焦人民群众急难愁盼问题，一件事一件事地抓，一件事一件事地办，一年接着一年干，尽力而为、量力而行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　安居才能乐业。我们将牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以努力让人民群众住上更好的房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区，进而把城市规划好、建设好、治理好，让城市更宜居、更韧性、更智慧。

　　经济工作、住房和城乡建设工作千头万绪、纷繁复杂，要实现质的有效提升和量的合理增长，做到稳中求进，必须在精准上下功夫，只有问题找得准、目标瞄得准、政策出得准，才能精准地落实中央经济工作会议精神、精准地满足人民群众的美好生活需要。

　　扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作

　　问：房地产链条长、涉及面广，是国民经济支柱产业。中央经济工作会议提出，“要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”。对此，今年将采取哪些实招硬招？

　　答：中央经济工作会议对房地产工作作出了明确部署。着力扩大国内需求方面，提到“支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”；有效防范化解重大经济金融风险方面，提到“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡”等内容。我们深感责任重大。

　　做好今年房地产工作，一是增信心。让房企有信心，让购房者有信心，让新市民、青年人有信心。二是防风险。这是底线，防范和化解好风险，房地产市场才能平稳健康发展，经济才能行稳致远。三是促转型。当前，房地产市场已经从解决“有没有”转向解决“好不好”的发展阶段，提升住房品质、让老百姓住上更好的房子，是房地产市场高质量发展的必然要求。要重点抓好五件事，努力推动房地产市场企稳回升——

　　大力支持刚性和改善性住房需求。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、精准施策，提振市场信心。对购买第一套住房的，要大力支持。首付比例、首套利率该降的，都要降下来。对购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对购买三套以上住房，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。同时，我们将加大力度，增加保障性租赁住房供给和长租房市场建设，让新市民、青年人更好地安居，让他们放开手脚为美好生活去奋斗。

　　用力推进保交楼保民生保稳定工作。落实城市政府主体责任，做实“一楼一策”方案，确保支持政策精准落实到每个项目、每个购房人，让购房人吃下“定心丸”。

　　着力化解房企风险。以“慢撒气”的方式，稳妥化解房企资金链断裂风险。重点是增加房企开发贷、并购贷和购房人的按揭贷，满足合理融资需求。

　　努力提升品质、建设好房子。提高住房建设标准，打造“好房子”样板，为老房子“治病”，研究建立房屋体检、养老、保险三项制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

　　合力整治房地产市场秩序。会同有关部门依法查处房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域违法违规行为，营造诚信守法、风清气正的市场环境，让人民群众放心购房、放心租房。

　　推动城市高质量发展，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好

　　问：城市是我国各类要素资源和经济社会活动最集中的地方。住房和城乡建设部将采取哪些措施，充分发挥城市的重要载体作用，推动城市高质量发展？

　　答：城市是现代化建设的“火车头”，是高质量发展的重要载体。党的十八大以来，我国城市发展取得了举世瞩目的辉煌成就，城市承载力、包容度、宜居性不断提高，人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。我们将坚持人民城市人民建、人民城市为人民，坚定不移推动城市高质量发展，努力为人民群众创造高品质的生活空间。

　　一是坚持精准施治，全面开展城市体检评估。城市是有机生命体。和人的体检一样，城市也要定期体检，找出人民群众的急难愁盼问题和影响城市可持续发展的短板，推动系统治理“城市病”。

　　二是坚持系统观念，深入实施城市更新行动。坚持问题导向，集中力量解决城市建设领域群众最关心、最直接、最现实的利益问题。持续推进老旧小区改造，建设完整社区，保护传承好历史文脉，完善城市功能，提升城市品质。

　　三是坚持科技引领，不断提高城市治理能力。大力推广应用新技术、新产品，提高城市韧性和承载能力。充分运用数字化手段，提升城市治理精细化、科学化、智能化水平。

　　四是坚持深化改革，持续提升建筑业发展质量和效益。紧紧围绕为社会提供高品质建筑产品这个中心，落实好新时期建筑方针，推动建筑产业工业化、数字化、绿色化转型升级。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 02 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制
　　人民银行官网截图。 人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。…
4家保险公司被点名！银保监会通报偿付能力数据不真实问题
　　人民网北京1月5日电 （记者罗知之）偿付能力监管是保险公司审慎监管的重要内容，偿付能力数据不真实直接影响监管质效。据银保监会官网消息，近日，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）发布《关于四家保险公司偿付能力数据不真实问题的通报》，通报了2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部