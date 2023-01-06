本报北京1月5日电 （记者丁怡婷）记者从日前召开的2023年全国能源工作会议上获悉：2022年我国全力推动油气增储上产，原油产量重回2亿吨，天然气产量超过2170亿立方米。

会上，国家能源局还公布了2022年能源工作的其他“成绩单”——

全力推动煤炭增产增供，煤炭总产量约44.5亿吨、同比增长8%，预计全年电煤中长期合同实际兑现量约20亿吨，稳住电煤供应的基本盘；加速推进能源重大工程，预计全年全国重点能源项目完成投资2万亿元左右；着力调整优化能源结构，第一批大型风电光伏基地9705万千瓦已全部开工，第二批、第三批基地项目陆续推进，全年风电光伏发电新增装机预计1.2亿千瓦以上。

国家能源局有关负责人介绍，十年来，我国油气管网总里程翻倍，西电东送能力提升到3亿千瓦，清洁能源在能源消费增量中的占比超过60%，以年均不到3%的能源消费增长支撑了年均超过6%的国民经济增长，能源自主保障能力超过80%。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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