本报记者 刘新吾

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培育主体，培养人才，完善服务……近年来，重庆高新区多措并举，推动跨境电商快速发展。作为重要业务类型，跨境电商企业对企业业务模式的发展，为当地货品走向更广阔市场打下了坚实基础。

近日，在重庆西永海关，一批装有玩具、日用品等商品的跨境电商包裹验放出区，通过中欧班列发往德国等地，标志着重庆高新区西永综保区跨境电商出口业务正式开启。

这一业务的顺利开展得益于海关完善监管方式，在综保区内设立跨境电商出口监管场所。“原来，货物装箱后，到达口岸再查验，程序复杂。现在，在海关监管下，我们在综保区装箱，到口岸后不需要再查验，省时又方便。”重庆综西国际贸易有限公司工作人员李瑾瑞告诉记者，“自从监管场所投入运行，每车的查验作业时间减少4—5个小时。”

在各方支持下，近年来，重庆高新区积极培育跨境电商主体，培养人才，完善配套服务，跨境电商发展迅速，辖内西永综保区成为全国首批跨境电商试点区域之一。2022年，重庆高新区跨境电商出口达125亿元，同比增长140%，其中，企业对企业出口成为重要业务类型。

培育主体——

形成优势产业集群

走进重庆金骆驼蓄电池销售有限公司，各种电池产品琳琅满目。再过20多天，一批汽车启动电池将发往北美。

就在几个月前，重庆金骆驼公司仍以国内线下实体经销为主。“我们很早就接触跨境电商企业对企业销售模式，但因为缺乏经验，一直没有尝试。”公司负责人邓兴汇介绍，一个偶然的机会，他在网上浏览到西永跨境电商产业园，对产业园全方位的培养方案很感兴趣，第二天便去实地考察，与园方一拍即合。

西永跨境电商产业园由重庆高新区与跨境电商公司共同打造，旨在帮助企业发展跨境电商业务，引进并培育优势产业集群，完善配套设施与服务，构建跨境电商产业生态圈。

在产业园内，重庆米多奇公司通过打造“跨境物流+跨境电商”融合发展商业模式，为客户提供海外仓备货、国际物流运输解决方案等，助力一批制造业企业搭上跨境电商发展的快车。

在培育本土跨境电商企业的同时，当地也在引进外地企业。2021年，菜鸟西南中心仓成功落地西永综保区，实现“一盘货发全国”，抖音西部中心仓、中欧国际快递分拨中心等跨境电商项目也纷纷落地。

目前，已有84家电商企业入驻西永综保区，跨境电商仓储规模达8万平方米，商品出口到100多个国家和地区，其中大足五金、荣昌夏布等山城特色商品，也借助跨境电商扬帆出海。跨境电商的发展，还带动本地一大批仓储物流、印刷包装、分拨配送等服务企业发展，推动形成百亿元级的跨境电商产业集群。2022年，西永综保区跨境电商实现进出口业务量145亿元，同比增长68%。

“今后，我们将继续引导跨境电商、支付、物流等相关企业在高新区设立区域总部、技术创新中心和运营中心，打造跨境电商及其配套企业的聚集地。”重庆高新区有关负责人表示。

培养人才——

助力企业快速发展

“签订协议之前，要注意审核买家的营业执照等证件原件，并预留复印件。”在重庆翼虎动力机械有限公司，员工们正在接受跨境电商业务培训，熟悉相关流程。

翼虎动力机械有限公司聚焦通用动力、变频发电机组等产品研发、制造及销售。近年来，随着研发投入的加大，公司全系列变频发电机产品逐渐批量生产。“我们之前就想发展跨境电商企业对企业业务，希望打开国际市场，但员工不熟悉这一领域，缺乏相关人才。”公司外贸负责人秦根介绍。

正发愁时，重庆西永微电子产业园与跨境电商企业合作，成立了渝贝跨境电商学院，帮助企业培训人才，助力发展海外业务。经过培训，翼虎动力的一些员工迅速熟悉业务，成长为骨干。如今，公司的跨境电商企业对企业业务已经走上正轨。

除直接帮助企业外，渝贝跨境电商学院还积极和高校合作，培养跨境电商人才。目前，学院已与重庆工商大学、重庆工业职业技术学院等多所高职院校签署合作协议，共同打造跨境电商人才培养产教融合实训基地，在产教融合、共创专业、联合办学、人才输送等方面开展合作，预计每年为重庆跨境电商行业培养数千名各类专业人才。

培养人才，需要各方共同努力，形成浓厚氛围。重庆市商务委、重庆高新区等推动举办重庆市高校跨境电商创新创业大赛。经过初赛后，共240支队伍入围复赛，参赛队伍使用跨境电商真实账号，在平台上与全球买家客户进行2个月的交易，在实践中进一步提升了跨境电商运营技能。

完善监管——

优化行业发展环境

2022年7月4日，重庆首票综保区跨境电商9710模式在西永综保区测试成功。该票货物主要为过滤器、喷头等，在西永综保区完成查验通关后，将运至匈牙利。

9710模式指跨境电商企业对企业直接出口，由境内企业通过跨境电商平台与境外企业达成交易后，通过跨境物流将货物直接出口至境外企业。通关效率更高，商家操作更简便，节省时间和资金成本。

完善监管措施，一直在路上。前不久，重庆海关支持西永综保区升级软硬件，拓展智慧海关系统功能，提升监管效率。“出口商品在西永综保区完成查验后放行，数据自动传送到口岸，实现全流程监管一次查验、一次放行，企业无感通关。”西永海关跨境电商监管科科长夏振国表示。

同时，集约申报和集约监管帮企业减轻负担。以往，企业出口需要分别向机场、铁路等口岸申报，如今，重庆海关在综保区内开展多模式跨境电商业态监管，企业可集中申报，节约短驳、装卸和存储成本。此外，西永海关还全面梳理经营企业和计划入区开展出口跨境电商企业清单，开展风险评估，形成操作指引和风险手册，方便企业开展业务。

依托“一物一码”溯源功能，西永海关建立跨境电商商品追溯体系，商品从生产、运输到进入市场的整个周期和参与主体情况、商品自身质量信息，都将清晰地呈现在消费者面前。

为优化跨境电商发展环境，西永综保区联合海关优化通关模式，为跨境电商企业提供通关便利化服务，实现“快速通关”“即报即放”，做到“全年无休日，货到海关监管场所24小时内办结通关手续”。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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