本报石家庄1月5日电 （记者史自强）记者从河北沧州黄骅港务集团获悉：2022年全年，该港除煤炭港区外，累计完成货物吞吐量10230.12万吨，同比增长17.83%，突破1亿吨大关，刷新历史纪录。这是黄骅港由单一煤炭港转型升级为综合大港的重要成果，是向现代化综合服务港、国际贸易港发展过程中的新跨越。

据悉，2022年以来，黄骅港不断拓展内外贸新航线，优化集装箱航线网络布局，多渠道拓展货种货源渠道，开通首条黄骅港至上海港集装箱班轮航线，实现集装箱外贸航线开航，探索中欧班列“公铁海”联运新模式。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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