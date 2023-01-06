本报记者 孙 超

湖南怀化沅陵县肖家桥乡大坪村，一辆辆装载鲜鱼的货车从村口小路相继驶出。

“这巴掌大的地方，怎么养出这么多鱼？”“靠的是装配式立体鱼池。”在大坪村鱼翔生态循环农业产业园门口，技术员覃德师指着园区内的圆形水池说。

远远望去，一口口鱼池整齐排列在空地上，每口鱼池直径10米、深2米多，一共有60口。顺着阶梯爬到鱼池边沿，覃德师顺手抛撒一把鱼食，一群鲈鱼瞬间跃起，溅起阵阵水花。

顺着池中的水流方向一直走，可以看到一组尾水处理设备，养殖尾水经过处理后一部分可以循环利用，剩下的池底淤泥成了附近菜农的肥料。产业园负责人李枝红说，完全达产后，这里每年可以产商品鱼400吨以上，总产值超800万元。

覃德师是个老渔民，从2007年开始就在五强溪水电站的库区开展网箱养鱼。养鱼的人越来越多，养殖规模越来越大，很快超过了水库生态的负荷。长期的投肥养鱼，导致库区水体污染不断加重，网箱养殖太过密集，也经常出现大面积缺氧死鱼。

生态环境敲响警钟，过去的生产方式也难以为继。2018年，沅陵县开始全面推进网箱上岸、趸船上岸、禁捕退捕，全县渔民全部退捕，五强溪库区网箱全部上岸。

退捕上岸，渔民面临失业，沅陵县也面临渔业转型的难题。沅陵县是水资源大县、渔业大县，如何在保护好生态环境的前提下，不出现渔业产业断崖式下跌，继续向市场供给绿色水产品？

“我们坚持在保护好生态环境的前提下，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林，形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。”沅陵县农业农村局局长张丕强说，“沅陵县积极发展设施渔业，同时培育本土龙头企业，带动退捕渔民和当地农户从渔业生产中受益。”

在政府的引导下，之前在外创业的村民李枝红回到家乡发展设施渔业。“一方面是政府鼓励，另一方面是看到了工厂化养鱼的商机。”鱼翔生态循环农业产业园建成后，积极吸纳退捕渔民参股分红，并招收附近居民务工。如今，产业园已经招收50多户渔民和脱贫户，人均月工资达3000多元。

目前，通过多种生态养殖方式，沅陵县的渔业产量可达1.8万吨，产值达3亿元，吸纳就业2000人。当地已经建成工厂化养殖基地两家、装配式养殖池60口、陆基圆池27口，养殖面积达4680平方米。

“禁捕退捕后，真正要做到‘稳得住’，还得想方设法盘活生态养殖产业，实现可持续发展。”沅陵县委副书记张五卫说。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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