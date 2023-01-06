本报记者 王 浩

农村现代化是建设农业强国的内在要求和必要条件。习近平总书记在中央农村工作会议上指出，要瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，组织实施好乡村建设行动，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让农民就地过上现代文明生活。

从本期开始，我们推出“让农民就地过上现代文明生活”系列报道，展现乡村宜居宜业给广大农民带来的获得感，反映农民群众对过上更好生活的诉求，展示各地区各部门深入推进乡村建设行动取得的成果，以及下一步建设宜居宜业和美乡村的具体举措。

——编 者

补短板，解决农民反映最强烈的实际问题

拧开水龙头，清水哗哗流。“出水快，劲儿大，二楼用水也没问题，洗澡、做饭方便多了。”说起用水变化，河北省磁县磁州镇东侯召村村民陶利打开话匣子，“最让咱满意的是，水变干净了，喝起来透着甜。”

曾经，安全饮水是村里的一道难题。“家家户户喝的是深井水，味道苦、碱子多。水要先澄一会儿才能喝，水壶用久了就结一层厚厚的水垢。”陶利坦言，“水量也不行，管道年久失修，受不了大水压，水龙头只能流出‘一条线’。”

“虽说南水北调干渠离我们不远，可过去因管网缺失、管道老化等原因，大伙儿喝不上优质水。”村支书王小彬说，“如今补上了供水设施短板，南水直接入户，村民告别了祖祖辈辈喝的苦咸水。”

大水网连上了小农户。从2020年至2022年，磁县累计投资2.3亿元，开展农村生活水源江水置换项目，累计铺设主管网35公里、村内供水管网2000多公里，建设加压泵站2座，“南水”畅流，全县22.6万人受益。“江水置换地下水，水质明显提升，群众安全饮水有保障。”磁县水利局党组成员、农水股股长朱海介绍，“水垢少了，老乡家里的热水器、燃气壁挂炉都更耐用了！”

近些年来，各地区各部门加快推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断补链补网，打通“最后一公里”。目前农村自来水普及率达到84%，困扰亿万农民祖祖辈辈的“吃水难”历史性地得到解决。不光是水，有条件的建制村全部通硬化路、通客车、通邮路、通宽带。

补上乡村基础设施短板，要聚焦广大农民的急难愁盼，精准发力，让农民实实在在受益。

在河南省封丘县鲁岗镇刘留横村，一条条硬化路向远方延伸。“以前，路面坑坑洼洼，下雨天全是水坑，咱就盼着有平坦的出村路。”村民刘大志回忆。

平整路面、建设绿化带、铺设污水管网，如今的出村路焕然一新。“路修好了，出门一脚平。”刘大志感慨。

瞄准村民出门需求，乡村交通配套设施不断完善。“出村路连上主干道，泥巴路变成柏油路，家门口就能坐公交，赶集市、接送孩子都便利多了。”尹岗镇王李寨村村支书陈东方说，“近期，村里主要道路两侧装上路灯，村民晚上出门也好走了。”

修建一条公路，造福一方百姓。目前封丘县公路通车里程达1700多公里，建制村通客车率达100%，安装路灯8000多盏。“下一步，将着力优化农村交通基础网，继续在硬化、美化、亮化上下功夫，不断推动公路、客车、物流协同发展，建设‘四好农村路’，增强群众出行幸福感。”县交通运输局局长高国勇介绍。

水电路网基础设施加快补短板，农村生产生活条件持续改善，乡村面貌发生巨大变化。农业农村部提出，接下来，要顺应农民群众对美好生活的向往，把公共基础设施建设重点放在农村，实现往村覆盖、往户延伸。

破瓶颈，助力乡村特色产业发展

山尖像锥子，山脊像刀子。三峡岸畔，群山延绵，脐橙漫山遍野。

“我家果园有80多亩，最陡的坡有七八十度，运橙子下山，着实让人犯难。”湖北省秭归县泄滩乡坊家山村果农周青山说，“过去靠人背，一趟背120多斤，来回要花一个半小时。”

果园轨道运输让橙子坐上“铁轨”，解决运输难题。“我投入20多万元，政府补贴30%，在果园铺设地轨。如今，一个货箱能装500斤，来回运一趟只要12分钟。”周青山说，“不仅运输效率大幅提升，成本也降下来了。”

2017年至2022年，秭归县整合涉农资金，累计安装1000多条、18万多米长的运输地轨，解决了山地果园运输难题，为脐橙产业发展注入新动能。

看全国，农业农村部门加强山地果园机械设备，农产品仓储、保鲜、冷链物流等产业基础设施建设，助力乡村产业提档升级。“基础设施是推动农村经济社会发展的重要支撑，要拓宽资金筹措渠道，强化政策扶持，分层分类加强建设。”农业农村部管理干部学院乡村振兴研究中心主任彭超说。

5G、大数据、云平台等新型基础设施的运用，成为推动农业农村现代化的新手段。

冬日暖阳铺洒在果园，江西省安远县鹤子镇半迳村村民魏韶珍架起直播架，调好镜头，开始直播。“好山好水结好果，现摘现卖。”吆喝声响亮，网友纷纷点赞下单。

手机成为新农具，搁以前，魏韶珍想都不敢想。“四面都是山，信号差，网速慢，手机卡得厉害，别说直播了，打电话都费劲。”魏韶珍说。

建基站，开通5G信号，小山村连上了大世界。“网速噌噌的，上网方便多了。我参加了县里组织的电商培训，直播带货成了每天少不了的‘农活’。”魏韶珍笑呵呵地说。

种得好才能卖得好，一根网线，促进全产业链升级。在魏韶珍的果园里，水肥一体化、无人机喷药设备、自动监测系统一应俱全。“我现在种的是‘数字果园’，大数据精准指导，肥药减量，果子产量和品质都上去了。”魏韶珍自豪地说。

“作为首批国家数字乡村试点县，我们全力推进数字赋能，完善‘网’‘数’‘云’等设施，推进果园管理、果品加工销售数字化。”安远县果业发展服务中心主任张志勇介绍，县里已建成9个“互联网+”智慧果园，约5000亩果园实现了水肥一体化。

数字基础设施为现代农业装上“数字引擎”。目前，数字乡村建设起步良好，全国累计创建9个农业物联网示范省份、建设64个国家数字农业创新应用基地。农业农村部提出，将聚焦网络基础设施不足、创新能力不足、有效数据不足等问题，加强资金投入和政策支持，力争到2035年智慧农业迈上新台阶，农业生产信息化率达到27%。

强管护，促进乡村基础设施长效运行

乌江岸畔的群山里，重庆市武隆区广坪村深藏其间。“过去这里山高坡陡，有水存不住，只能挑着水桶四处找水。”村民罗德权回忆。

连通管网，实现水厂直供；建蓄水池，引水入户，水利部门多措并举解决广坪村饮水难题。“通了自来水，一天都离不开。”罗德权说，“遇上水压小了、水管堵了，就赶紧给水管员打电话，有人管，不耽误事。”

水谁来管？钱从哪出？广坪村进行了探索。“村里通过一事一议，约定每升水费为1.5元，其中一部分用来支付水管员工资和维修费用。”村水管员郑志银介绍，“小事不用出村，大事及时上报，村民24小时都能用上水。”

从水源地到水龙头，长效运行机制不断建立。水利部门推进农村供水工程标准化管理，建立了地方人民政府主体责任，水行政主管部门行业监管责任和供水单位运行管理责任等“三个责任”体系。

不光是管水。各地积极探索农村基础设施长效管护机制，确保有制度、有队伍、有资金，建好更管好，让农民持久受益。

在山东省庆云县尚堂镇前王村，宽敞的道路纵横交错，两边树木挺拔。“路长上岗，守土尽责，为群众看好出行路。”村党支部书记、路长王希昌说。

出村路窄，错车困难；路面不平，怨言不少……2022年，王希昌积极争取资金，改造村道。“现在村主干道从5米拓宽到8米，出行更畅快。3000多米的村组路也进行了硬化美化，不再雨天一脚泥。”

重建更重管，日常维护也下足功夫。王希昌细数，“定期组织村民清理垃圾，解决乱占乱倒等问题，此外还要做好安全宣传教育，引导大家平安出行。”

“镇里构建了责任明确、协调有序、监管严格、规范长效的路长制工作管理模式，4条主干路实行路长帮包负责，做好日常养护。”尚堂镇党委书记南照龙介绍。

三分建，七分管。“各地要健全乡村公共基础设施管护机制，明确管护主体、管护责任、管护方式、管护经费来源等，有条件的地方要推进公共基础设施城乡一体化管护，确保乡村建设项目长期稳定发挥效用。”彭超说。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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