据新华社广州电 （记者丁乐）“2023全国网上年货节”全国统一启动仪式日前在广州启动。该活动将持续到2023年1月28日，主分会场的设置充分体现协同联动，市场主体的踊跃参与让新春促销更具新意等特点。

据悉，全国各地分会场将举办各具特色的配套活动，如广西将举办“新丝路跨年电商节晚会”，北京将推出“京京有味”“京年有戏”等板块，聚焦人民美好生活需要和年货采购需求，努力保障人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。

在“2023全国网上年货节”启动仪式的主会场，广州同步举办车尾箱集市、品牌企业展以及跨境电商进口商品展等线下主题活动，并发动各大电商平台等推出多个线上消费场景，营造线上线下联动的火热消费氛围。

本次活动是由商务部、中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局和中国消费者协会共同指导的全国性网络平台购物活动，也是新形势下释放消费活力、增添消费动力的利民惠民行动。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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