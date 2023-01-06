人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“2023全国网上年货节”启动

2023年01月06日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社广州电  （记者丁乐）“2023全国网上年货节”全国统一启动仪式日前在广州启动。该活动将持续到2023年1月28日，主分会场的设置充分体现协同联动，市场主体的踊跃参与让新春促销更具新意等特点。

　　据悉，全国各地分会场将举办各具特色的配套活动，如广西将举办“新丝路跨年电商节晚会”，北京将推出“京京有味”“京年有戏”等板块，聚焦人民美好生活需要和年货采购需求，努力保障人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。

　　在“2023全国网上年货节”启动仪式的主会场，广州同步举办车尾箱集市、品牌企业展以及跨境电商进口商品展等线下主题活动，并发动各大电商平台等推出多个线上消费场景，营造线上线下联动的火热消费氛围。

　　本次活动是由商务部、中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局和中国消费者协会共同指导的全国性网络平台购物活动，也是新形势下释放消费活力、增添消费动力的利民惠民行动。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制
　　人民银行官网截图。 人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。…
4家保险公司被点名！银保监会通报偿付能力数据不真实问题
　　人民网北京1月5日电 （记者罗知之）偿付能力监管是保险公司审慎监管的重要内容，偿付能力数据不真实直接影响监管质效。据银保监会官网消息，近日，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）发布《关于四家保险公司偿付能力数据不真实问题的通报》，通报了2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部