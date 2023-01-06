近日，合生创展集团有限公司发布公告称，已安排充足资金存入银行指定账户，用于2023年1月6日本金及利息支付工作，相关债券涉及本金为2.5亿美金。

合生创展相关负责人介绍，截至目前，公司已与多家银行完成《战略合作协议》签署，包括不限于在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、预售资金保函、保障性租赁住房贷款、资产证券化、债券承销与投资、支付结算等业务层面开展合作，合计意向性授信总额超千亿。另外，该集团各个板块间形成良性循环、协同发展，创造出多个稳健持续的利润增长点，成为合生创展盈利增长的关键要素。

据合生创展集团2022年半年报数据显示，上半年集团实现归母净利润和净利润的同步增长，同时总负债、债务总额、净债务较2021年年末进一步下降，境内无公司债、中票等信用债余额，年内无到期公开市场债券，有息负债品种配置合理。2022上半年，合生创展交付总建筑面积为47万平方米。

“今年将有多个新楼盘推货销售，北上广核心位置的产品将塑造更强劲的、逆周期的核心竞争力。”该负责人表示，依托丰富的土储资源，未来集团将继续打造中高端精品，夯实稳健发展的基石。

(责编：曹淼、李源)

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