记者 温源

原标题：2023年央企发展目标为“一增一稳四提升”

从5日召开的中央企业负责人会议上获悉，2022年，国资央企统筹疫情防控和生产经营，推进提质增效和专项治理，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑，预计全年中央企业实现营业收入39.4万亿元、增长8.3%，利润总额2.55万亿元、增长5.5%。

会议指出，2023年中央企业发展目标为“一增一稳四提升”。“一增”，即确保利润总额增速高于全国GDP增速，增大国资央企稳定宏观经济大盘的分量；“一稳”，即资产负债率总体保持稳定；“四提升”，即净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。

会议强调，要切实加大科技创新工作力度，着力打造一批创新型国有企业，加大对承担重大攻关任务、开展基础前沿技术研究和应用的考核支持力度，积极参与国家高水平人才高地和人才平台建设。着眼加快实现产业体系升级发展，深入推进国有资本布局优化和结构调整。聚焦重点领域，构建以链带面、织链成网的产业发展新格局，实施产业链融通发展共链行动，带动产业链上中下游企业协同发展。

(责编：申佳平、陈键)

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