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助力企业拓展市场

记者 周洪双
2023年01月06日08:58 | 来源：光明日报
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原标题：助力企业拓展市场

　　四川整车贸易全球行启动仪式（中东站）1月5日在阿联酋迪拜阿维尔汽车交易中心、成都市青白江区中欧汽车城两个会场同时举行。活动现场，迪拜传奇公司分别与正业佶祥、宏盟、速骓等整车贸易企业签订3000台平行进口车、20000台新能源车出口订单，贸易额超50亿元。

　　 “2023年整车出口必将迎来爆发式增长！”正业佶祥相关负责人说，“拼经济、抢订单、拓市场”要落点于走出去，希望此次活动能将大家的力量凝聚起来，推动四川的整车进出口产业健康快速发展。

　　 汽车制造是四川的高外向度产业之一，成都市、绵阳市、宜宾市、内江市、南充市、资阳市等地均有汽车制造产业链企业，具备良好的发展优势。2022年，四川汽车制造业贸易额约为220亿元，增速高于全省外贸增速近15个百分点，整车贸易伙伴遍及全球超160个国家和地区，是四川外贸的重要增长点。

　　 四川与阿联酋一直保持良好的经贸合作关系，2022年，四川与阿联酋进出口总额约110亿元，同比增长约20%。

　　 本次活动将借助迪拜的蓬勃市场和贸易平台，加快四川整车贸易发展，是四川全力以赴拼经济、搞建设，支持企业拓市场抢订单，千方百计提振市场信心，大力推进四川整车贸易所采取的一次重要创新举措。活动以中东站为起点，还将陆续举办东南亚站、美洲站、非洲站等全球行系列活动，拓展全球市场，助力四川整车贸易企业出海签单，努力培育推动四川外贸高质量发展的新增长点，加快建设贸易强省。

(责编：申佳平、陈键)
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