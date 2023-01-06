中央企业运行稳中有进 去年营收预计达39.4万亿元
2023年01月06日08:59 | 来源：新华网
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原标题：中央企业运行稳中有进 去年营收预计达39.4万亿元
2022年，国资央企统筹疫情防控和企业生产经营，统筹发展和安全，推动经济运行实现稳中有进，中央企业全年预计实现营业收入39.4万亿元、利润总额2.55万亿元，同比分别增长8.3%和5.5%。
这是记者从国务院国资委1月5日举行的中央企业负责人会议上了解到的信息。
“2022年国资央企并行推进提质增效和专项治理，稳定经济社会大局的‘顶梁柱’‘压舱石’作用充分发挥。”国资委党委书记张玉卓在会议上表示。
据了解，去年前11个月，中央企业累计上缴税费2.6万亿元，同比增长18.8%；年化全员劳动生产率为74.6万元/人，同比增长9.2%；截至11月底，中央企业平均资产负债率为64.9%，同比下降0.2个百分点。
良好业绩离不开改革红利的不断释放。2022年，国资央企决战决胜国企改革三年行动，确保高质量收官，实现了“三个明显成效”预期目标。
(责编：申佳平、陈键)
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