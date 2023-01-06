国内首台高可靠自主化光纤电流互感器通过技术鉴定
2023年01月06日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：国内首台高可靠自主化光纤电流互感器通过技术鉴定
近日，中国电机工程学会组织来自电力、光学等领域的专家，对我国首台“高可靠自主化光纤电流互感器”进行技术鉴定。以中国科学院院士陈维江为代表的行业专家一致认为，该项目形成全系列光学电流互感器成套装备，代表领域内国际最高技术水平，对实现领域内科技自立自强与创新超越具有重要意义。
长期以来，光纤电流互感器及其核心光电器件主要依赖进口，并且由于其面临极端低温、外部振动、强电磁干扰等复杂严酷的运行环境，故障率居高不下，多次导致直流闭锁及临停，成为制约直流工程可靠运行的难题。
国家电网有限公司设备部副主任郭贤珊表示，“光纤电流互感器无油无气、安全环保、响应速度快、动态范围大，已成为电流测量的主要发展方向，在电力系统尤其是直流输电工程中具有不可替代的作用，其可靠性直接影响系统安全稳定运行。”
针对近年来发生的运行故障现状，中国电科院、国网江苏电力公司组成的团队经过十余年的技术攻关，突破光纤电流互感器偏振光学解析方法和扰动机理、波片一体化传感光纤研制工艺、核心光电器件可靠性增长试验方法、运行状态智能监测与预警技术等核心难题。最终，成功研制出首台100%全国产化的高可靠自主化光纤电流互感器，实现温度、抗振性能等环境耐候性和可靠性关键指标的全面提升，并在±800kV青南换流站成功挂网运行，标志着我国彻底解决了光学电流测量领域的“卡脖子”难题。在此过程中，项目团队累计发布标准19项，取得发明专利46项，发表论文专著49篇，获软件著作权17项。
(责编：申佳平、陈键)
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