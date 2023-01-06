马爱平

原标题：2025年全国油茶种植面积将达9000万亩

国家林业和草原局、国家发改委、财政部日前联合印发《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》（以下简称《三年行动方案》），明确2023年—2025年完成新增油茶种植1917万亩、改造低产林1275.9万亩，确保到2025年全国油茶种植面积达9000万亩以上、茶油产能达200万吨。

《三年行动方案》按照核心发展区和重点拓展区布局未来3年的油茶发展任务。核心发展区包括湖南、江西、广西、湖北、广东、福建、浙江、贵州8个省区的近600个县，计划新增油茶种植1488.5万亩、改造低产林1110.6万亩，分别占全国新增、改造任务的77.6%、87%。重点拓展区包括云南、海南、河南、重庆、四川、安徽、陕西7个省市的近200个县，计划新增油茶种植428.5万亩、改造低产林165.3万亩，占全国新增、改造任务的22.4%、13%。

《三年行动方案》部署了6项重点任务：一是加快建设高标准油茶林。计划在全国建设200个油茶生产重点县，打造规模化、标准化示范种植基地。到2025年，全国高标准油茶林面积预计达到4000万亩左右。进入盛果期后，亩均茶油产量在40公斤左右。二是推进良种繁育基地建设。确保油茶种植和低产林改造良种使用率达100%。三是优化加工生产布局。加快油茶收储中心建设，实现就地就近加工转化。四是加强科技创新推广转化。继续开展油茶科技攻关，加快建设油茶科创谷，优化提升木本油料资源利用油茶科学中心、油茶产业创新联盟等科技平台，支持建设油茶育种长期科研基地。五是培育经营主体。六是加强品牌建设。

(责编：申佳平、陈键)

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