苏向杲 杨 洁

原标题：首个养老险公司专项监管规定 正在业内征求意见

我国首个针对养老保险公司（行业简称“养老险公司”）的监管文件正在业内征求意见。1月5日，《证券日报》记者从业内获悉，为加强养老险公司监管，规范养老险公司经营行为，银保监会近日向各银保监局、养老险公司下发了《养老保险公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》（下称《暂行办法》）。

具体来看，《暂行办法》提到，养老险公司可以申请经营以下部分或全部类型业务：一是年金保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险；二是商业养老金；三是养老基金管理；四是保险资金运用；五是银保监会批准的与养老保险相关的其他业务。其中，养老险公司经营第一项业务的，应当符合《保险公司业务范围分级管理办法》规定。

在注册资本方面，《暂行办法》提出了更高要求，养老险公司注册资本应符合《保险公司管理规定》要求，同时经营上述前三项业务中两项的，注册资本不得低于10亿元人民币；同时经营前三项业务的，注册资本不得低于30亿元人民币。此外，养老险公司应当加强资本管理，确保其资本水平能够有效满足各项业务要求。养老险公司应当按照监管规定，建立健全动态的风险控制指标监控和资本补充机制。

《暂行办法》还提出，养老险公司应当加强资金管理，实现不同类型业务的资金运用有效隔离，禁止资金混同管理。养老险公司应当遵循长期性、稳健性、收益性原则，将养老资金主要投向符合国家政策导向的行业和领域。

“目前养老险公司整体的经营特点不够突出，优势也不明显。”普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，一方面，养老险公司在保险业务方面需要和寿险公司竞争，但整体而言规模偏小，在渠道、产品、人才和品牌方面均不占优势；另一方面，养老险公司在基金管理业务上面临着和银行、证券和基金公司的竞争，加之企业（职业）年金业务的增长遭遇瓶颈，无法通过扩大规模摊薄成本，因此竞争优势也不显著。后续养老险公司应发挥自身的专业优势，聚焦养老相关的保险和基金管理主业，把握市场趋势和政策红利，深耕养老市场，构建核心能力，在品牌、产品和服务等方面突出特色，从而赢得市场竞争优势。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经