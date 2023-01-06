包兴安

原标题：多地密集出台稳经济政策 更多支持举措蓄势

近日，多地出台一批含金量高、力度大、针对性强的稳经济政策清单，涉及营商环境、投资、消费、助企纾困、振兴工业等方面，以期尽快尽早充分释放政策红利，推动经济运行整体好转。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，稳经济政策清单反映了地方政府多举措、多渠道、多层次激发经济发展活力的信心和决心，有利于在多种复杂因素叠加的局面下从速从优找到最佳政策发力点，从而快速实现逆境突围，有力推动实体经济产能和效能的全面稳健复苏。

具体来看，1月4日，甘肃省发布《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务贯彻落实措施》，从支持市场主体发展、推进重点项目落地、加强财政金融支持、释放消费领域潜力等方面提出了59条措施；1月3日，重庆市发布《重庆市稳经济政策包（第三版）》，在工业、交通运输业、文化旅游业等11个方面提出了181条措施，同时重庆还发布了《重庆市加力振作工业经济若干政策措施》等6项文件，包含90条政策措施。

同样是1月3日，河南省出台《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，在消费、投资、产业、市场主体、外资外贸、民生等6大领域出台了90条政策措施，以提振市场信心，凝聚各方力量，促进经济稳定向好。2022年12月31日，山东省政府印发《2023年“稳中向好、进中提质”政策清单(第一批)》提出了2023年新制定的政策，共27项，包括强化助企纾困、优供给扩需求等。同时，2023年延续执行的政策共214项。

中央财经大学财税学院教授白彦锋在接受《证券日报》记者采访时表示，受多种超预期因素的影响，部分市场主体的经营陷入暂时困难。这个关键时刻政府伸出援手在融资、信贷、财政补贴、税费等方面给予支持，有助于给市场主体“雪中送炭”。

值得一提的是，在上述地方提出的一揽子政策中，不乏真金白银的鼓励。如，重庆市提出，对获批国家“小巨人”、制造业单项冠军等企业奖励50万元至200万元。支持企业加大集成电路设计、制造、封测等环节投资，给予最高2000万元支持。河南省提出，鼓励各地出台促进汽车消费的惠民政策，将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半；山东省提出，2023年创建10个工业强县，给予每县不少于2亿元的资金或专项债券支持，统筹用于重大工业转型升级项目及配套基础设施建设。

宋向清认为，工业经济是三次产业结构中的中间环节，不仅可以大批量高效率消化第一产业系列农副产品和畜牧产品，而且可以为第三产业发展提供丰富的商品支撑、服务支撑和居民消费能力支撑，尤其工业经济是我国创新发展和绿色发展的核心领域，代表着未来经济发展的大方向，在有效增加就业、税收等领域具有不可替代的作用。因此大力发展工业经济有助于推动经济加快回暖。

根据多地透露的信息，还有一批政策措施蓄势待发。例如，1月3日，重庆市发展改革委副主任米本家透露，1月底前还将出台加力提效实施积极财政政策的若干措施、进一步实施企业上市“育苗”行动的工作措施、进一步加大金融支持消费恢复促进扩大内需的若干措施、内陆国际物流枢纽和口岸高地建设行动计划等12项政策文件。

白彦锋认为，在稳经济当中，要解决好市场主体“年好过，日子难过”的问题。在帮助企业解决好燃眉之急的过程中，企业也要抓住市场机遇，乘势而上，在新一轮经济发展中抢占先机、掌握主动。

(责编：申佳平、陈键)

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