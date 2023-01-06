人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多地密集出台稳经济政策 更多支持举措蓄势

包兴安
2023年01月06日09:04 | 来源：证券日报
小字号

原标题：多地密集出台稳经济政策 更多支持举措蓄势

近日，多地出台一批含金量高、力度大、针对性强的稳经济政策清单，涉及营商环境、投资、消费、助企纾困、振兴工业等方面，以期尽快尽早充分释放政策红利，推动经济运行整体好转。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，稳经济政策清单反映了地方政府多举措、多渠道、多层次激发经济发展活力的信心和决心，有利于在多种复杂因素叠加的局面下从速从优找到最佳政策发力点，从而快速实现逆境突围，有力推动实体经济产能和效能的全面稳健复苏。

具体来看，1月4日，甘肃省发布《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务贯彻落实措施》，从支持市场主体发展、推进重点项目落地、加强财政金融支持、释放消费领域潜力等方面提出了59条措施；1月3日，重庆市发布《重庆市稳经济政策包（第三版）》，在工业、交通运输业、文化旅游业等11个方面提出了181条措施，同时重庆还发布了《重庆市加力振作工业经济若干政策措施》等6项文件，包含90条政策措施。

同样是1月3日，河南省出台《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，在消费、投资、产业、市场主体、外资外贸、民生等6大领域出台了90条政策措施，以提振市场信心，凝聚各方力量，促进经济稳定向好。2022年12月31日，山东省政府印发《2023年“稳中向好、进中提质”政策清单(第一批)》提出了2023年新制定的政策，共27项，包括强化助企纾困、优供给扩需求等。同时，2023年延续执行的政策共214项。

中央财经大学财税学院教授白彦锋在接受《证券日报》记者采访时表示，受多种超预期因素的影响，部分市场主体的经营陷入暂时困难。这个关键时刻政府伸出援手在融资、信贷、财政补贴、税费等方面给予支持，有助于给市场主体“雪中送炭”。

值得一提的是，在上述地方提出的一揽子政策中，不乏真金白银的鼓励。如，重庆市提出，对获批国家“小巨人”、制造业单项冠军等企业奖励50万元至200万元。支持企业加大集成电路设计、制造、封测等环节投资，给予最高2000万元支持。河南省提出，鼓励各地出台促进汽车消费的惠民政策，将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半；山东省提出，2023年创建10个工业强县，给予每县不少于2亿元的资金或专项债券支持，统筹用于重大工业转型升级项目及配套基础设施建设。

宋向清认为，工业经济是三次产业结构中的中间环节，不仅可以大批量高效率消化第一产业系列农副产品和畜牧产品，而且可以为第三产业发展提供丰富的商品支撑、服务支撑和居民消费能力支撑，尤其工业经济是我国创新发展和绿色发展的核心领域，代表着未来经济发展的大方向，在有效增加就业、税收等领域具有不可替代的作用。因此大力发展工业经济有助于推动经济加快回暖。

根据多地透露的信息，还有一批政策措施蓄势待发。例如，1月3日，重庆市发展改革委副主任米本家透露，1月底前还将出台加力提效实施积极财政政策的若干措施、进一步实施企业上市“育苗”行动的工作措施、进一步加大金融支持消费恢复促进扩大内需的若干措施、内陆国际物流枢纽和口岸高地建设行动计划等12项政策文件。

白彦锋认为，在稳经济当中，要解决好市场主体“年好过，日子难过”的问题。在帮助企业解决好燃眉之急的过程中，企业也要抓住市场机遇，乘势而上，在新一轮经济发展中抢占先机、掌握主动。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制
　　人民银行官网截图。 人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。…
4家保险公司被点名！银保监会通报偿付能力数据不真实问题
　　人民网北京1月5日电 （记者罗知之）偿付能力监管是保险公司审慎监管的重要内容，偿付能力数据不真实直接影响监管质效。据银保监会官网消息，近日，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）发布《关于四家保险公司偿付能力数据不真实问题的通报》，通报了2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部