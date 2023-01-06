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人民币对美元重返6.8，升值空间还有多大？

宫宏宇
2023年01月06日09:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：人民币对美元重返6.8，升值空间还有多大？

2023年初始，人民币汇率就迎来了好消息。

据中国外汇交易中心数据，1月5日，人民币对美元汇率中间价报6.8926，较此前一交易日上调205个基点，再次重返6.8区间。

人民币汇率为何能持续回升？

继去年年末人民币汇率反弹回升，并于12月夺回7.0关口后，人民币的上涨态势一直延续至2023年。对此，多方分析认为，近期人民币汇率上涨受多方面因素影响。

“人民币汇率上涨的原因之一是情绪面改善。”中国银行研究院高级研究员王有鑫接受中新财经采访时表示，随着疫情防控政策的逐渐优化，预计疫情对经济复苏的影响将减弱，经济社会生活将逐渐回归正轨，市场对于2023年经济增长信心更强。

王有鑫指出，汇率上涨得益于交易面的支撑。年底前后，出于流动性需要，企业结汇有所增加。境外机构对中国经济加快复苏的预期强化，纷纷看多人民币资产，跨境资本流入也在增加。

不仅如此，政策面的提振效应也在增强。

中国人民银行、国家外汇管理局12月30日发布公告称，自2023年1月3日起，银行间人民币外汇市场交易时间延长至北京时间次日3:00，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。

同日，中国外汇交易中心还调整了CFETS人民币汇率指数和SDR货币篮子人民币汇率指数货币篮子权重，美元、欧元、日元的权重均有所下降。

王有鑫表示，银行间人民币外汇市场交易时段的延长、货币篮子权重的调整以及美元权重的下调，进一步优化了汇率形成机制，拓展了外汇市场深度和广度，为全球投资者投资人民币资产以及进行风险对冲提供了更多便利。

“人民币汇率受发达经济体货币影响减弱，汇率形成的独立性和自主权提高，进一步强化了市场信心，使得汇率快速走高。”王有鑫称。

人民币汇率后续如何走？

开年就迎来开门红后，人民币汇率2023年的后续走势也备受关注。

中国民生银行首席经济学家温彬指出，整体看，2023年中国经济基本面持续修复和温和通胀，将有利于人民币汇率保持稳定。综合经济基本面与国际收支面考虑，预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势

“2023年中国经济将开启‘修复性复苏’模式，复苏的主要动能来自于抑制经济增长因素的消除。”温彬称。

他具体分析到，新冠疫情防控措施不断优化，将提振消费与投资信心，经济内生动力逐步恢复；房地产逐步由风险暴露期转向风险收敛期，融资改善与信心恢复将成为主要特征，行业逐步转向健康稳定发展的新阶段，地产对整体经济开始由负面冲击转为中性；通胀将保持温和，一方面内需复苏将促使核心通胀均值回归和中枢上移，另一方面输入型通胀压力减轻，则将有利于限制通胀涨幅。

在王有鑫看来，2023年预计人民币汇率将延续波动回升态势。随着各地疫情形势逐渐接近达峰并好转，人员流动、交通、餐饮、消费等领域活动将逐渐恢复，市场信心将进一步增强。而欧美等经济体经济增长压力将加快显现，货币政策放缓或转向的讨论将逐渐升温，美元大概率持续回落，对人民币的制约效应减弱。

“在全球经济普遍衰退背景下，中国经济和人民币资产将成为全球亮点，吸引跨境资本继续流入。”王有鑫称。

(责编：申佳平、陈键)
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