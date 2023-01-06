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年味渐浓，猪肉、鸡蛋降价，菜价继续“亲民”

谢艺观
2023年01月06日09:06 | 来源：中国新闻网
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原标题：年味渐浓，猪肉、鸡蛋降价，菜价继续“亲民”

“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年”。农历新年的脚步越来越近，各家各户也准备采购年货。

当前猪肉、鸡蛋价格怎么样，蔬菜价格是否“亲民”，中新财经记者近日前往北京多家超市、菜市场，感受了下“菜篮子”价格。

猪肉价格坐“滑梯”

“前几天买猪肉，发现猪肉价格降了点，瘦肉每斤还不到20元。”在北京生活的小玉表示。

如小玉所说，记者4日前往北京西城区某菜市场，卖猪肉的商贩也提到，近段时间，猪肉价格有所下降，“现在猪肉前后尖价格17元一斤，五花肉有两种，分别是每斤22元和20元。”

在西城区某超市，猪肉价格比上述菜市场稍贵些，价签显示，前后尖价格19.8元一斤，五花肉价格25.8元一斤。而在北京丰台区某大型超市，精品前后尖价格为18.98元一斤，精品小里脊价格29.98元一斤。

不只是北京，多地居民亦反映猪肉价格下降。“最近买的五花肉每斤18.9元，后肘肉每斤18元，都比之前便宜。”山东胶州的王先生向记者表示。

“二师兄”跌价也反映到统计数据上。据农业农村部监测，2022年第52周(2022年12月26日-2023年1月1日)，国内猪肉批发市场周均价每公斤26.02元，环比跌4.8%，为连续8周下跌，同比高11.4%。

卓创资讯农业分析师李霞告诉中新财经记者，集团猪场出栏量环比增加，标猪供应充裕，同时散户抗价情绪减弱，出栏积极性提升，再加上终端消费始终未有明显改观，各交易环节人员缺失，下游接货能力进一步减弱，供需严重失衡，导致猪价持续走低。

“不过，随着南北局部地区消费陆续回暖，生猪消化速度加快，同时低价区养殖单位抗价惜售，2022年12月下旬生猪价格已触底回升，春节前或仍有一定上涨空间。”李霞称。

鸡蛋价格连续9周下降

受高成本、低供应拉动，鸡蛋价格此前持续处于高位，进入2022年11月份，鸡蛋价格也开始了“下跌之旅”。

据农业农村部监测，2022年第52周，鸡蛋批发市场周均价每公斤10.99元，环比跌5.1%，为连续9周小幅下跌，同比高10.6%。

中新财经记者在上述菜市场注意到，散装鸡蛋标价6元一斤，较去年价格高位便宜了近1元。在前述北京市西城区某超市，鸡蛋价格每斤5.68元，价格较高位亦有所下降。

常去超市购物的王先生也发现，鸡蛋价格比之前降了些。“现在鸡蛋市场价是每斤5.95元，搞活动时，限量2斤5.55元。”

在李霞看来，这主要由于鸡蛋需求量降幅大于供应量降幅。“虽然2022年12月物流运输比11月更加畅通，但人员流动性降低，叠加学校及部分企业提前放假，终端市场春节备货还未到来，多重因素导致需求量不及预期，鸡蛋价格延续弱势。”

李霞认为，随着春节备货临近，终端市场需求存在增加预期，鸡蛋价格在春节前或有一定上涨空间。

蔬菜价格仍较为“亲民”

猪肉、鸡蛋价格近段时间持续下行，蔬菜经历去年冬天的价格“低谷”后，近期整体价格有所上涨，但仍较为“亲民”。

据农业农村部监测，2022年第52周，重点监测的28种蔬菜周均价每公斤5.00元，环比涨4.2%，同比低1.2%。

以冬季常见蔬菜为例，记者在前述西城区超市注意到，白萝卜每斤1.18元，大白菜每斤0.98元，大葱每斤2.98元，土豆每斤2.88元，西红柿每斤3.58元。而在上述菜市场，大白菜价格低至0.8元一斤。

对于近期蔬菜价格上涨，李霞表示，“进入冬季，北方露天蔬菜生产结束，国内市场多依靠北方设施蔬菜供应。整体来看，冬季的人工、运费等成本上涨，对蔬菜价格有一定支撑作用。而且因运费高、车源紧张等原因，‘南菜北运’减少，或导致蔬菜量减价增。”

“随着春节需求旺季来临，预计春节前蔬菜价格指数仍有上涨几率。”李霞称，但今年南北方蔬菜种植面积高于去年同期，或制约蔬菜价格涨幅。

“菜篮子”稳价保供进行时

年关将至，近期国家层面也在部署“菜篮子”稳价保供工作。

3日召开的国务院常务会议提出，确保春节期间市场供应充足和价格平稳。要进一步压实“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，及时做好市场调配，丰富小包装粮油品种，加强南菜北运、西果东输，合理进行储备调节，同时抓好其他重要民生商品生产和供销对接。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好2023年元旦春节期间有关工作的通知》，其中提到，做好粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供稳价工作，不断丰富节日市场供给。制定生活必需品应急保供预案，加强市场监测预警，适时增加储备投放。

多地也在加强节日期间生活必需品供应保障。如，青海不仅计划“两节”期间投放冻猪肉404吨，冻牛羊肉524.8吨，春节期间，还确定在重点保供商超和平价蔬菜店，开展平价蔬菜、鸡蛋供应工作。

国家发改委新闻发言人日前表示，春节是我国重要节日，也是居民消费旺季，做好重要民生商品保供稳价工作尤为重要。从目前对各地工作的调度情况看，各大中城市普遍制定了保供稳价应急预案，成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备较为充足，保供稳价工作基础扎实。

(责编：申佳平、陈键)
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