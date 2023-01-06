民营企业家集体发声：看好中国经济！
2023年01月06日12:28 |
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2023新年伊始，
央视王牌《对话》栏目邀请
宗庆后、曹德旺、李东生、
冷友斌、刘永好、张 勇、
周海江、南存辉、徐 雷、
郭广昌、周洪江、梁建章、
魏立华、刘汉元、蒋锡培、
闫凯境、辛旭峰、王楠波、
钟宝申、付 饶、刘志强，
21位领军民营企业家，
寄语中国经济，
为中国经济打call。
提振信心，汇聚动能，
中国经济一定乘风破浪，
明天会更好！
寄语嘉宾（按视频出场顺序）：
宗庆后 娃哈哈集团董事长
曹德旺 福耀玻璃创始人、董事长
李东生 TCL创始人、董事长
冷友斌 中国飞鹤有限公司董事长
刘永好 新希望集团董事长
张 勇 阿里巴巴董事会主席兼首席执行官
周海江 红豆集团董事局主席
南存辉 正泰集团董事长
徐 雷 京东集团首席执行官
郭广昌 复星国际董事长
周洪江 张裕公司董事长
梁建章 携程集团联合创始人、董事局主席
魏立华 君乐宝乳业集团董事长兼总裁
刘汉元 通威集团董事局主席
蒋锡培 远东控股集团创始人、董事局主席
闫凯境 天士力控股集团有限公司董事局主席
辛旭峰 山东鲁花集团总裁
王楠波 劲牌有限公司总裁
钟宝申 隆基绿能科技股份有限公司董事长
付 饶 四川郎酒股份有限公司总经理
刘志强 蓝月亮（中国）有限公司总经理
来源：央视财经
(责编：宋心蕊、牛镛)
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