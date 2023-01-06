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民营企业家集体发声：看好中国经济！

2023年01月06日12:28 |
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2023新年伊始，

央视王牌《对话》栏目邀请

宗庆后、曹德旺、李东生、

冷友斌、刘永好、张 勇、

周海江、南存辉、徐 雷、

郭广昌、周洪江、梁建章、

魏立华、刘汉元、蒋锡培、

闫凯境、辛旭峰、王楠波、

钟宝申、付 饶、刘志强，

21位领军民营企业家，

寄语中国经济，

为中国经济打call。

提振信心，汇聚动能，

中国经济一定乘风破浪，

明天会更好！

寄语嘉宾（按视频出场顺序）：

宗庆后 娃哈哈集团董事长

曹德旺 福耀玻璃创始人、董事长

李东生 TCL创始人、董事长

冷友斌 中国飞鹤有限公司董事长

刘永好 新希望集团董事长

张 勇 阿里巴巴董事会主席兼首席执行官

周海江 红豆集团董事局主席

南存辉 正泰集团董事长

徐 雷 京东集团首席执行官

郭广昌 复星国际董事长

周洪江 张裕公司董事长

梁建章 携程集团联合创始人、董事局主席

魏立华 君乐宝乳业集团董事长兼总裁

刘汉元 通威集团董事局主席

蒋锡培 远东控股集团创始人、董事局主席

闫凯境 天士力控股集团有限公司董事局主席

辛旭峰 山东鲁花集团总裁

王楠波 劲牌有限公司总裁

钟宝申 隆基绿能科技股份有限公司董事长

付 饶 四川郎酒股份有限公司总经理

刘志强 蓝月亮（中国）有限公司总经理

来源：央视财经

(责编：宋心蕊、牛镛)
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