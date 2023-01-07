人民网记者 乔雪峰

复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……2022年12月以来，随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新

随着我国防疫政策的优化，旅客出行再无刚性限制，也不必担心限制出行、隔离等问题，许多旅客将积攒的年假用来延长元旦假期，用一个小长假来迎接新的一年。

元旦小长假作为“新十条”后的首个法定假期，许多旅客再也按捺不住想出去玩的心，从出游趋势来看，2023年元旦成为疫情恢复后首个长线游小高峰。

(责编：郭思邈、高雷)

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