人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

经济复苏按下“快进键”：春节脚步日益临近 民众出行意愿持续增强

人民网记者 乔雪峰
2023年01月07日10:49 | 来源：人民网
小字号

复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……2022年12月以来，随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新

随着我国防疫政策的优化，旅客出行再无刚性限制，也不必担心限制出行、隔离等问题，许多旅客将积攒的年假用来延长元旦假期，用一个小长假来迎接新的一年。

元旦小长假作为“新十条”后的首个法定假期，许多旅客再也按捺不住想出去玩的心，从出游趋势来看，2023年元旦成为疫情恢复后首个长线游小高峰。

 

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年春运今日启动 春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次
　　人民网北京1月7日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，2023年春运今日正式启动，自1月7日至2月15日，为期40天，春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次。 国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是优化调整防疫政策后的首个春运，学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模，铁路客流呈现回暖趋势，总体上比较平稳。…
数据产权归谁？专家：“三权分置”开创数据要素市场新局面
　　数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节。近日，国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》），为充分发挥我国海量数据规模优势、激活数据要素潜能提供了制度保障。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部