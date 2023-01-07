新华社北京1月7日电 题：暖意渐浓、曙光在前——中国民航复苏观察

新华社记者周圆

航班“飞起来”，物流“动起来”，市场“热起来”……岁末年初，民航业重拾忙碌劲儿。

刚刚过去的2022年，面对前所未有的困难局面，中国民航统筹发展与安全，锚定高质量发展航向，笃定信心、迎风飞翔，正飞向稳步复苏的春天。

更好统筹发展与安全

回首2022年，疫情防控、经营亏损、安全压力等因素交织叠加，中国民航表现如何？

“全行业坚持稳字当头、稳中求进，在逆境中经受了考验，稳住行业发展基本盘。”2023年1月6日召开的全国民航工作会议上，中国民航局局长宋志勇说。

梳理中国民航的2022年，这是三条齐步推进的主线——

防疫情：修订发布第九版运输航空公司、机场疫情防控技术指南；优化调整国际定期客运航班熔断措施。

抓安全：民航局调整月度分析会内容，更加聚焦安全主题；一线员工参与安全管理、报告安全隐患；航空公司推动安全和发展措施在一线落地生根。

谋复苏：新增航空公司应急贷款1500亿元；协调国产航油出厂价格阶段性让利；浙江、陕西等地对民航业给予融资便利、财政补贴等政策。

去年5月下旬，在航班量低谷时，华夏航空宣布全面恢复新疆阿克苏基地11条疆内外航线。

复航底气离不开一系列纾困政策的支持。在行业艰难时，财政部、民航局阶段性实施国内客运航班运行财政补贴，对航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，并设定补贴上限为每小时2.4万元。

“航班补贴政策直接快捷、见效快，能有效解决航司尤其是我们中小航司当前的部分难题。”华夏航空相关负责人说。

锚定高质量发展

9月，获颁型号合格证；11月，获颁生产许可证；12月，开启验证飞行……2022年，国产大飞机C919走过的历程正是中国民航锚定高质量发展的生动写照。

过去一年，全行业抓住航班量较少的低负载期，加快重大项目实施，抓紧推进重大改革，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。

——基础设施持续完善。去年12月23日10时59分，巍巍帕米尔高原上，南方航空CZ5193航班平稳降落在新疆塔什库尔干红其拉甫机场，标志着这座中国最西端的运输机场正式通航。

京广空中大通道建成启用，大幅缓解航路拥堵情况；亚洲首个专业货运枢纽机场湖北鄂州花湖机场正式投运……“加大民航基础设施补短板力度，为行业长远发展奠定坚实基础。”宋志勇介绍，2022年全行业完成固定资产投资超1200亿元，新建迁建8个机场，净增航路航线32条、总里程2293公里。

——智慧民航加速推进。海口美兰机场推出“行李门到门”服务，让旅客解放双手；民航北京监管局利用5G眼镜实现异地监管……民航业正以智慧塑造行业全新未来。

据悉，目前全国251个机场实现国内航班无纸化便捷出行，行李运输明显改善，机上WIFI建设加快推进。

——绿色低碳有序推动。2022年12月15日，中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班完成首飞。本次使用的生物航煤以餐饮废油为原料，与传统航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可减少50%以上。

推广电子登机牌、行李托运卡；“净享飞行低碳行”产品上线，倡导旅客低碳出行等。这一年，以“双碳”目标为引领，民航业加速全面绿色转型。

中国航空运输协会研究员韩涛表示，民航在低谷期积极应对新变化、谋划新举措、寻求新突破，有力推动了复苏进程，也为高质量发展、建设民航强国积蓄了后劲。

吹响复苏号角

2023年1月2日凌晨1时50分，南方航空CZ8091航班从深圳机场起飞，驶向万里之外的阿姆斯特丹。这是该机场近三年来新开的第一条国际客运航线。

迈入新的一年，民航业复苏活力涌动。元旦假期，长龙航空航班量已超过2019年同期水平，北京至三亚航班量恢复率达122%。北京两机场航班量呈阶梯式上涨态势。中国国航恢复多条国际航线，四川航空实现高原和特色航线全部恢复。

宋志勇表示，随着我国疫情防控政策不断优化调整、经济运行巩固回升，今年民航运输市场有望迎来显著复苏。

把握行业复苏节奏，此次工作会议全面部署下一步发展——

优化防疫策略。落实新阶段疫情防控要求，建立重点岗位备班备份制度，确保重点机场不关停、主要客货航线不中断。

开拓航空市场。鼓励大型骨干航空公司打造枢纽间空中快线，中小航空公司专注支线市场；稳妥有序恢复国际航空市场；推进短途运输、医疗救护、无人机物流试点。

提高运行水平。优化协同运行工作程序，减少航班执行前24小时内的临时取消。

加大基建力度。力争2023年固定资产投资保持千亿元水平，颁证运输机场达258个……

暖意渐浓、春山在望，中国民航全面复苏可期。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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