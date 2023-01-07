人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

暖意渐浓、曙光在前——中国民航复苏观察

2023年01月07日20:50 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月7日电 题：暖意渐浓、曙光在前——中国民航复苏观察

新华社记者周圆

航班“飞起来”，物流“动起来”，市场“热起来”……岁末年初，民航业重拾忙碌劲儿。

刚刚过去的2022年，面对前所未有的困难局面，中国民航统筹发展与安全，锚定高质量发展航向，笃定信心、迎风飞翔，正飞向稳步复苏的春天。

更好统筹发展与安全

回首2022年，疫情防控、经营亏损、安全压力等因素交织叠加，中国民航表现如何？

“全行业坚持稳字当头、稳中求进，在逆境中经受了考验，稳住行业发展基本盘。”2023年1月6日召开的全国民航工作会议上，中国民航局局长宋志勇说。

梳理中国民航的2022年，这是三条齐步推进的主线——

防疫情：修订发布第九版运输航空公司、机场疫情防控技术指南；优化调整国际定期客运航班熔断措施。

抓安全：民航局调整月度分析会内容，更加聚焦安全主题；一线员工参与安全管理、报告安全隐患；航空公司推动安全和发展措施在一线落地生根。

谋复苏：新增航空公司应急贷款1500亿元；协调国产航油出厂价格阶段性让利；浙江、陕西等地对民航业给予融资便利、财政补贴等政策。

去年5月下旬，在航班量低谷时，华夏航空宣布全面恢复新疆阿克苏基地11条疆内外航线。

复航底气离不开一系列纾困政策的支持。在行业艰难时，财政部、民航局阶段性实施国内客运航班运行财政补贴，对航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，并设定补贴上限为每小时2.4万元。

“航班补贴政策直接快捷、见效快，能有效解决航司尤其是我们中小航司当前的部分难题。”华夏航空相关负责人说。

锚定高质量发展

9月，获颁型号合格证；11月，获颁生产许可证；12月，开启验证飞行……2022年，国产大飞机C919走过的历程正是中国民航锚定高质量发展的生动写照。

过去一年，全行业抓住航班量较少的低负载期，加快重大项目实施，抓紧推进重大改革，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。

——基础设施持续完善。去年12月23日10时59分，巍巍帕米尔高原上，南方航空CZ5193航班平稳降落在新疆塔什库尔干红其拉甫机场，标志着这座中国最西端的运输机场正式通航。

京广空中大通道建成启用，大幅缓解航路拥堵情况；亚洲首个专业货运枢纽机场湖北鄂州花湖机场正式投运……“加大民航基础设施补短板力度，为行业长远发展奠定坚实基础。”宋志勇介绍，2022年全行业完成固定资产投资超1200亿元，新建迁建8个机场，净增航路航线32条、总里程2293公里。

——智慧民航加速推进。海口美兰机场推出“行李门到门”服务，让旅客解放双手；民航北京监管局利用5G眼镜实现异地监管……民航业正以智慧塑造行业全新未来。

据悉，目前全国251个机场实现国内航班无纸化便捷出行，行李运输明显改善，机上WIFI建设加快推进。

——绿色低碳有序推动。2022年12月15日，中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班完成首飞。本次使用的生物航煤以餐饮废油为原料，与传统航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可减少50%以上。

推广电子登机牌、行李托运卡；“净享飞行低碳行”产品上线，倡导旅客低碳出行等。这一年，以“双碳”目标为引领，民航业加速全面绿色转型。

中国航空运输协会研究员韩涛表示，民航在低谷期积极应对新变化、谋划新举措、寻求新突破，有力推动了复苏进程，也为高质量发展、建设民航强国积蓄了后劲。

吹响复苏号角

2023年1月2日凌晨1时50分，南方航空CZ8091航班从深圳机场起飞，驶向万里之外的阿姆斯特丹。这是该机场近三年来新开的第一条国际客运航线。

迈入新的一年，民航业复苏活力涌动。元旦假期，长龙航空航班量已超过2019年同期水平，北京至三亚航班量恢复率达122%。北京两机场航班量呈阶梯式上涨态势。中国国航恢复多条国际航线，四川航空实现高原和特色航线全部恢复。

宋志勇表示，随着我国疫情防控政策不断优化调整、经济运行巩固回升，今年民航运输市场有望迎来显著复苏。

把握行业复苏节奏，此次工作会议全面部署下一步发展——

优化防疫策略。落实新阶段疫情防控要求，建立重点岗位备班备份制度，确保重点机场不关停、主要客货航线不中断。

开拓航空市场。鼓励大型骨干航空公司打造枢纽间空中快线，中小航空公司专注支线市场；稳妥有序恢复国际航空市场；推进短途运输、医疗救护、无人机物流试点。

提高运行水平。优化协同运行工作程序，减少航班执行前24小时内的临时取消。

加大基建力度。力争2023年固定资产投资保持千亿元水平，颁证运输机场达258个……

暖意渐浓、春山在望，中国民航全面复苏可期。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央企举办职业技能大赛：培养技能人才 助力消费回暖
　　人民网北京1月7日电 （记者杜燕飞）随着“新十条”政策推出，酒店旅游行业消费将进入复苏期。中国融通集团6日举行第一届职业技能大赛决赛，旨在弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，比拼职业技能，助力消费回暖。…
2023年春运今日启动 春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次
　　人民网北京1月7日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，2023年春运今日正式启动，自1月7日至2月15日，为期40天，春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次。 国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是优化调整防疫政策后的首个春运，学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模，铁路客流呈现回暖趋势，总体上比较平稳。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部