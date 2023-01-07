新华社北京1月7日电（记者王立彬）一艘从巴西桑托斯港驶来的货轮7日在广东麻涌港缓缓靠岸停泊，船上由中粮集团进口的6.8万吨巴西玉米完成检验检疫后，将快速送达国内饲料企业手中。

记者7日从中粮集团获悉，这是我国首次散船进口巴西玉米，标志着巴西玉米输华走廊正式打通，对加强中巴农业合作、维护全球农业供应链安全稳定等产生积极深远影响。

巴西是世界第三大玉米生产国，也是世界第二大玉米出口国，玉米年出口量超过4000万吨，约占全球玉米出口的四分之一，与北半球产粮国季节互补。打通巴西玉米输华通道，可形成北美、南美、黑海互为补充的玉米多元流通格局，更好平衡季节性、区域性波动。

中粮贸易有关负责人马同超表示，期待加强中巴农业合作，愿尽最大努力把巴西优质农产品引入中国，既解决巴西农民农产品销售问题，也满足国内农产品需求，实现互利共赢。

目前中粮集团采购的巴西玉米正陆续抵达国内。中粮国际有关负责人王云超表示，将持续优化流程，尽快实现巴西玉米常态化供应，同时将积极参与国际农业合作和农粮资源配置，加强全球资源和产业体系布局，不断提升国际竞争力，促进全球农粮产业链供应链稳定畅通。

作为我国最大的全产业链国际大粮商，目前中粮在全球农粮主产区和亚洲新兴市场间建立起稳定的粮食走廊，包括连接东南亚、远东、南北美洲、澳大利亚、黑海等世界粮食主产销区的通道网络。中粮集团在巴西投资额超23亿美元。中粮集团农产品全球年经营总量是中国年进口量的1倍以上。2022年，中粮集团农粮业务经营量达1.8亿吨，成为全球农粮产业链深度参与者。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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