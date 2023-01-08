人民网北京1月8日电 为深入学习领会党的二十大和中央经济工作会议精神，2023年1月6日，习近平经济思想研究中心在京举办专家解读会，并召开《习近平经济思想研究》期刊工作座谈会。会议由习近平经济思想研究中心主任史育龙主持。

专家解读会上，习近平经济思想研究中心副主任黄卫挺，中国宏观经济研究院（决策咨询部）综合形势研究室主任、研究员郭丽岩，国家信息中心大数据发展部大数据分析处处长、研究员杨道玲，习近平经济思想研究中心研究二部主任、研究员肖新建，围绕经济运行高频数据、中央经济工作会议明确的2023年五项重点工作，进行深入解读。专家认为，通过分析消费、外贸、市场主体等20多个经济运行高频数据发现，中国经济运行展现出强大的韧性、潜力和活力，预计2023年市场信心将稳步修复回升，经济发展内生动能有望回稳走强。要将扩大内需和全面促进消费作为经济发展长期的基本立足点，强化投资的关键作用，加快建设现代化产业体系，切实提振民营企业发展信心，更大力度吸引和利用外资，持之以恒防范化解重大经济金融风险，确保经济社会发展大局稳定。

期刊工作座谈会上，习近平经济思想研究中心副主任李玉举介绍了《习近平经济思想研究》期刊有关情况，国家发展改革委政策研究室新闻处副处长郑露蓉提出新闻宣传工作要求，人民日报、新华社、中央广播电视总台、经济日报、光明日报、中新社、学习强国、经济参考报、人民网、中新网、中国发展改革报社等媒体有关负责同志和记者参会，介绍了阐释传播习近平经济思想的宣传报道计划，并就下一步更好联动宣传等提出意见和建议。

经党中央批准，在国家发展改革委成立习近平经济思想研究中心，并由国家发展改革委主管、习近平经济思想研究中心主办《习近平经济思想研究》期刊。期刊自2021年4月28日出刊，为月刊。期刊突出政治性、理论性、学术性、原创性、实践性特点，常设“重要讲话”“特约稿件”“思想论坛”“学习感悟”“经验推介”“思想足迹”等栏目，致力于通过扎实开展理论研究、交流学习体会、梳理总结实践经验，引导各方面深刻领会习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，不断增强用习近平经济思想指导实际工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

附件：《习近平经济思想研究》第9期目录

(责编：乔业琼、章斐然)