人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加强运力部署  加密热门航线

航空公司保障春运出行

2023年01月09日05:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月8日电  （记者邱超奕）民航部门近期积极引导航空公司科学合理安排航班计划，各大航空公司加强运力部署，加密热门航线，努力满足春运期间明显增长的旅客出行需求。

　　记者从南方航空公司获悉：为做好春运期间旅客出行保障，南航集团（含厦航）在春运期间计划执行航班超10万班，日均计划航班量近2800班。为提升广大旅客乘机体验，南航已在海南等多个热点市场投放宽体机，高峰期日均投放约120班。后续，南航将结合市场需求，持续优化热点航线的宽体机投放。

　　另外，记者从东方航空公司获悉：东航全力做好运输组织和服务保障工作，今年春运计划投入飞机753架，计划日均班次超2900班，计划执行加班航班6000余班，计划投入的客运座公里已恢复到2019年春运水平的87%。

　　春秋航空、海南航空等各大航空公司也都在加强运力部署保障春运出行。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月09日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央企举办职业技能大赛：培养技能人才 助力消费回暖
　　人民网北京1月7日电 （记者杜燕飞）随着“新十条”政策推出，酒店旅游行业消费将进入复苏期。中国融通集团6日举行第一届职业技能大赛决赛，旨在弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，比拼职业技能，助力消费回暖。…
2023年春运今日启动 春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次
　　人民网北京1月7日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，2023年春运今日正式启动，自1月7日至2月15日，为期40天，春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次。 国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是优化调整防疫政策后的首个春运，学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模，铁路客流呈现回暖趋势，总体上比较平稳。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部