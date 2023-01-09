加强运力部署 加密热门航线
航空公司保障春运出行
2023年01月09日05:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京1月8日电 （记者邱超奕）民航部门近期积极引导航空公司科学合理安排航班计划，各大航空公司加强运力部署，加密热门航线，努力满足春运期间明显增长的旅客出行需求。
记者从南方航空公司获悉：为做好春运期间旅客出行保障，南航集团（含厦航）在春运期间计划执行航班超10万班，日均计划航班量近2800班。为提升广大旅客乘机体验，南航已在海南等多个热点市场投放宽体机，高峰期日均投放约120班。后续，南航将结合市场需求，持续优化热点航线的宽体机投放。
另外，记者从东方航空公司获悉：东航全力做好运输组织和服务保障工作，今年春运计划投入飞机753架，计划日均班次超2900班，计划执行加班航班6000余班，计划投入的客运座公里已恢复到2019年春运水平的87%。
春秋航空、海南航空等各大航空公司也都在加强运力部署保障春运出行。
《 人民日报 》（ 2023年01月09日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央企举办职业技能大赛：培养技能人才 助力消费回暖
- 人民网北京1月7日电 （记者杜燕飞）随着“新十条”政策推出，酒店旅游行业消费将进入复苏期。中国融通集团6日举行第一届职业技能大赛决赛，旨在弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，比拼职业技能，助力消费回暖。…
相关新闻
- 评论
- 关注