本报广州1月8日电 （记者罗艾桦）记者从广州市近日召开的“抢机遇 拼经济 抓发展”主题发布会上获悉：2023年，广州将聚焦综合交通枢纽、战略性新兴产业、新型基础设施、城市更新、公共服务等领域，拟安排项目1722个，总投资超6.5万亿元、年度计划投资5261亿元。

其中，总投资超100亿元的项目149个，合计总投资4.06万亿元，占全市“攻城拔寨”项目总投资超六成；年度计划投资超10亿元项目109个，合计年度投资计划2942亿元，占全市“攻城拔寨”项目年度计划投资总量近六成。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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