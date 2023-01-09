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王力安防积极开发新一代智能家居产品——

推动制造业高质量发展（创新故事）

孙嘉龙
2023年01月09日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　最近，成都的张先生给家里换上了遥感智能锁。这种智能锁省去了刷脸、按指纹等步骤，距离2至6米就能自动识别主人的身份。“不需要在门外停留，手套和口罩也不用摘，便捷又安全。”张先生说。

　　随着新一代信息技术的加速发展，智能化正在成为家居产业发展的主要趋势，并日益成为拉动家居市场的新增长点。2016至2021年，我国智能家居市场规模由2600亿元增长至5800亿元，年均增长率近20%。作为智能家居领域的热门产品，智能门锁一直备受消费者的关注。

　　作为锁行业的上市公司，自1996年成立起，王力安防便致力于门类、锁类产品的生产。20多年来，王力安防始终聚焦主业，坚持“研发一代、使用一代、储备多代”的研发策略，先后发明了多向自动锁、圆柱体锁芯、特能锁、机器人安全门等引领行业发展的优秀产品，拥有720多项国家专利，其中包括60多项发明专利。王力安防确立了以智能门锁、智能门禁和智能安防为核心竞争力的智能家居布局，遥感智能锁就是其中的代表性产品。

　　早在2005年，智能锁产品刚开始在国内市场萌芽时，王力安防就率先进行自主研发。“我们针对智能锁行业痛点，创新性地将采集、识别、控制系统分别设计在门外、门内、门扇中，杜绝了拆除智能锁外面板的开锁方式，大大提升了智能锁的安全性。”王力安防董事长王跃斌介绍，为了使智能家居的生活场景不断趋近于用户生活，研发团队还开发人工智能算法，在保障用户隐私安全的基础上，通过深度学习来了解用户的行为习惯。

　　重视研发为企业带来了效益，也坚定了企业持续投入研发的决心。目前，公司拥有400多人的研发团队，在中国四个城市和德国慕尼黑设立了5个研发基地，布局涵盖机械结构、智能制造、工业设计、安全性能研究测试等多个环节的研发中心，公司还与国内多所高校成立联合实验室，积极构建创新联合体。

　　智能产品升级离不开先进制造能力的保障。在王力安防20多万平方米的智能制造基地，防盗安全门智能自动化生产线已经投入使用。这里可以实现从接单、生产到包装全流程自动化操作。“用智能自动化生产代替传统的手工生产，产能提升了300%以上，而且极大提升了产品的精致度。”王跃斌说。

　　王力安防还自主研发了防盗门智能检测线，通过机器人智能检测，无需人工干预，将“主观判断”质检升级为“数据量化质检”。王跃斌认为：“从传统制造向智能制造转型，我们还是要把企业发展的主线放在实体经济上，走专精特新的路子，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”


　　《 人民日报 》（ 2023年01月09日 19 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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