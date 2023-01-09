本报北京电 （记者贺勇）2022年，北京PM2.5年均浓度下降至30微克/立方米，再创历史新低。记者从近日北京市生态环境局举行的新年首场新闻发布会获悉，经过十年来力度空前的大规模治理，北京PM2.5改善取得里程碑式突破。十年来，PM2.5从2013年89.5微克/立方米下降至2022年30微克/立方米，累计下降近60微克/立方米，降幅近七成。“从‘蓝天难见、繁星无影’到‘蓝天白云、繁星闪烁’，北京的蓝天成为老百姓最有获得感的一件实事。

北京市生态环境局大气环境处处长李翔介绍，十年来，北京市在经济社会高质量发展的同时，实现了大气环境中主要污染物浓度快速下降，空气质量全面大幅度改善，其中的重要的经验是深入实施“一微克”行动，攻坚克难、久久为功，努力实现四个“绿”。

一是能源结构绿色低碳，大力推进能源清洁化战略，累计完成4万蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造、130余万户居民“煤改清洁能源”，全市煤炭消费量由2012年的2179.6万吨下降到2021年的131万吨，优质能源占比超过98.5%，在北方城市中率先基本解决燃煤污染问题。

二是产业结构绿色转型，对新增产业，制修订禁限目录，大力发展资源消耗少、环境污染小的“高精尖”产业；结合非首都功能疏解专项行动，对不符合首都功能定位的企业，坚持疏解与提升并重，累计退出3212家一般制造业和污染企业、分类整治1.2万余家“散乱污”企业。全市第三产业占GDP比重稳定达到80%以上，稳居全国前列。

三是车辆结构绿色优化，“车、油、路”一体化推进机动车污染排放控制，累计淘汰老旧机动车236万余辆，推广新能源车58余万辆，新能源及国五以上机动车占比超过70%，车辆结构处于全国省级地区领先水平。

四是城市面貌绿色洁净，坚持“平台共享、部门负责、执法规范、环保督察、信息公开”，狠抓施工、道路、裸地“三尘”共治，构建全市统一的施工扬尘视频监管平台，不断加严道路清扫保洁标准，因地制宜分类治理裸地扬尘，城市精细化治理水平和洁净度显著提升。

这十年来，北京市对生态环境保护重视程度之高前所未有、生态环境质量改善速度之快前所未有、污染防治攻坚力度之大前所未有。统计数据显示，2013-2022年，北京市空气优良级别达标天数显著增加，2022年达标天数286 天，较2013年增加110天，增幅为62.5%，也就是说好天儿多了近4个月；与此同时，重污染天数显著下降，2022年重污染天数仅为3天，较2013年减少55天，降幅达94.8%。北京大气治理成就被联合国环境署评价为“北京奇迹”，为全球其他城市，尤其是发展中国家城市提供了值得借鉴的经验。

(责编：杨光宇、袁勃)

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