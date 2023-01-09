原标题：我国外汇储备去年四季度连升三个月

我国外汇储备规模2022年四季度连续三个月上升。根据国家外汇管理局1月7日公布的统计数据，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。而回顾2022年全年，我国外汇储备规模始终保持在3万亿美元以上，充分发挥了国家经济金融的“稳定器”和“压舱石”作用。

谈及2022年12月外汇储备规模上升的原因，国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰表示，2022年12月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球债券和股票价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模上升。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，在汇兑和资产估值因素相互对冲的情况下，2022年12月我国外汇储备环比增加102亿美元，表明国际收支的改善起到了较大作用。特别是12月我国沪深股市“北向通”净流入资金超过350亿美元，表明海外资金继续看好中国经济发展和资本市场的前景。

回顾2022年全年，美欧等经济体出现40年未有的高通胀和史无前例的快速加息，引发国际金融市场股、债、汇“三杀”。全球债券指数、股票指数全年分别下跌16.2%和18.0%，各创1990年和2008年以来最差表现。美元指数一度攀升至20年新高，全年升值8.2%。受汇率和资产价格变化等因素影响，全球多国外汇储备规模下降。国际货币基金组织（IMF）发布的最新数据显示，2022年前三季度全球外汇储备规模下降1.3万亿美元至11.6万亿美元，降幅为10.22%。

“我国外汇储备规模全年基本稳定，反映了贸易大顺差、直接投资净流入，基础国际收支顺差强劲，对冲资本外流特别是短期资本流动冲击的‘防火墙’作用，彰显了我国对外经济部门的韧性。这有利于外界增强对我国经济的信心，充分发挥外汇储备对于国家经济金融的‘稳定器’和‘压舱石’作用。”中银国际证券全球首席经济学家管涛表示。

展望2023年，丁志杰表示，往前看，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能减弱，国际金融市场波动性较大。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。（记者 张莫）

(责编：赵竹青、陈键)

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