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乌鲁木齐出台“一揽子”政策助力经济稳增长

2023年01月09日08:24 | 来源：新华网
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原标题：乌鲁木齐出台“一揽子”政策助力经济稳增长

　　新华社乌鲁木齐1月8日电（记者潘莹）3年实现市场主体突破49万家、减征个体工商户50%税额、年内建成不少于100个“创业市场”……近日，乌鲁木齐出台一系列“强信心、稳增长、稳就业、促发展”政策，并于即日起落地实施。

　　记者从乌鲁木齐市人民政府获悉，此次出台的一系列政策，包括《乌鲁木齐市市场主体培育三年行动方案（2023-2025年）》《乌鲁木齐市支持个体工商户发展的若干措施》《乌鲁木齐市低收入群体就业创业增收三年行动计划》，涉及27个方面98条措施。

　　市场主体是经济的力量载体。乌鲁木齐市副市长朱大纲介绍，根据《乌鲁木齐市市场主体培育三年行动方案（2023-2025年）》，到2025年，乌鲁木齐市场主体将突破49万家，形成大企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”、微型企业及个体工商户“枝繁叶茂”经济发展图景。

　　在加大培育市场主体同时，当地还出台《乌鲁木齐市支持个体工商户发展的若干措施》，通过降低经营成本、加大金融支持等，为个体工商户发展减负纾困。包括自2022年1月1日至2024年12月31日，对个体工商户按50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税等。

　　此外，为促进低收入群体就业创业增收，当地推出《乌鲁木齐市低收入群体就业创业增收三年行动计划》，主要内容包括开展实名制动态管理、岗位扩容、创业扶持、职业技能提升、服务优化、兜底帮扶“六项行动”。

　　朱大纲表示，今年将划定适宜发展地摊经济、早市夜市等便民经济区域，年内建成不少于100个“创业市场”，同时建设公益性“零工市场”“零工驿站”，推进低收入群体就业创业增收。

　　助力经济稳增长政策“组合拳”不止于此，乌鲁木齐下一步还将陆续出台《乌鲁木齐市稳就业工作方案》《2023年创业社区建设实施方案》等一系列政策措施。

(责编：赵竹青、陈键)
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