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手机预装APP实现“非必要可卸载”

2023年01月09日08:32 | 来源：工人日报
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原标题：手机预装APP实现“非必要可卸载”

　　近日，一些消费者反映，新买的手机中仍有预装APP，但除基本功能外的均可卸载。这意味着，手机预装APP实现了“非必要可卸载”。

　　此前，手机预装APP无法卸载遭很多消费者吐槽。北京消费者赵女士回忆，她曾买过一部国产智能手机，有50多个预装APP，更新系统还会增加。其中包括2个输入法，还有多个游戏、影音、购物、金融等APP，手机内存64G，这些预装APP就占了30多G。

　　“我尝试把一些不用的APP卸载，但多数APP提示是系统应用，仅支持移除桌面图标功能，无法卸载，能卸载的只有十几个。”赵女士表示。

　　有业内人士表示，智能手机领域竞争一直很激烈，硬件产品利润较低，预装APP是手机厂商重要的收入来源之一，在财报中被归为“互联网服务”类别，其中包括相关广告、推送等内容。通常情况下，预装APP数量与手机售价相关，越低端的智能手机预装APP越多。

　　去年底，工业和信息化部、国家互联网信息办公室就智能手机预装APP问题，出台了《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告》，自2023年1月1日生效。

　　通告中规定：“生产企业应确保移动智能终端中除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择”。

　　有专家表示，在应用商店商业模式成熟之后，通过预装方式推广APP已不再是主流。而智能手机厂商想要增加收入、提高利润，核心还是要打破技术壁垒。只有让自身产品有足够的差异化和利润空间，而并非依靠定位区分和价格战，智能手机才有真正摆脱预装APP的底气。(记者周怿)

(责编：赵竹青、陈键)
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