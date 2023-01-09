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刘世锦：到2035年中国人均收入水平要上三个大台阶

2023年01月09日08:33 | 来源：中国新闻网
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原标题：刘世锦：到2035年中国人均收入水平要上三个大台阶

　　全国政协经济委员会副主任刘世锦8日在北京举行的第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2022年会上表示，过去十年，中国经济比较稳定地由高速增长转入中速增长，从全球来看，中国做得很出色，“但是我们仍然没有跨过高收入国家门槛”。

　　刘世锦说，从国际比较的角度看，到2035年，中国人均收入水平要上三个大台阶：第一，人均收入达到13200美元，成为高收入国家；第二，人均收入达到2万美元，进入发达国家行列；第三，人均收入达到3万至4万美元，平均3.5万美元，达到中等发达国家的人均收入水平。

　　刘世锦说，2021年，中国人均国内生产总值(GDP)达到12500美元，非常接近世界银行定义的高收入国家标准。到2035年，中国人均收入要达到3万至4万美元的水平，意味着这期间人均收入水平要翻1.5番到两番。

　　“我们现在非常接近高收入阶段，还差那么一步，2021年没有赶上去，2022年可能这一步的差距拉大了。”刘世锦说，从国际上看，由中等收入阶段上升到高收入阶段、也就是在人均收入1万美元左右，是一个特殊的不稳定阶段。

　　“中国在人均收入刚过1万美元时出现波动，能否尽快跨过高收入门槛，依然面临着挑战。”刘世锦说，当务之急是使经济增长回到正常轨道或合理区间，具体而言，实际增速要达到潜在增长水平。

　　刘世锦建议，2023年政府应提出不低于5%的经济增长目标。由于2022年基数低，如果2023年上半年能够大部分或者全面摆脱疫情冲击的影响，各项稳增长措施落实到位，尤其是改革开放加大力度，稳预期稳信心见到成效，实际增速还可能更高一些，应力争2022年、2023年两年平均增速达到5%左右。

　　刘世锦说，这既是当下稳增长的迫切要求，更是实现中国式现代化长期发展目标必须迈出的关键步伐。(记者 阮煜琳)

(责编：赵竹青、陈键)
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