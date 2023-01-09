原标题：月薪过万日薪比肩双11 多家快递公司春节高薪留人

今年春节前又如往年一样，一份所谓快递停运时间表的清单在网上流传。这也让不少快递公司再次重申今年春节“不打烊”。北京青年报记者1月8日了解到，为保证春节期间快递的畅通，不少快递公司近期仍在密集招聘，更是有企业下重金留人。一些网站和劳务派遣公司打出的薪酬水平已经比肩电商大促期间。

网传快递停运表不实

多家公司宣布春节不打烊

日前，网上又出现所谓的快递春节休息时间表。在这个网传的表格中，一些快递公司从1月5日开始陆续停止部分地区的快递揽收，1月10日，则是大部分地区都进入停收状态。

面对这样一张表，一些快递从业人士甚至都没有仔细听日期等内容，就表示是假的。“每年都有这么个表，有可能是一些网店要休息或者是他们合作的某家快递站点要休息，结果就变成某个快递公司或者整个行业都要休息。事实上，近一两年来，快递春节不打烊活动已经铺得很开了。”一位快递业人士表示。

北青报记者了解到，国家邮政局制定《邮政快递业2023年春节期间寄递服务保障工作方案》，对春节期间行业运行进行专项部署。指导主要品牌快递企业根据不同地区的实际寄递需求，合理承诺服务事项，并提前公布春节期间的服务安排，统筹全网的运力，安排必要数量的营业网点和作业人员。

今年，京东、天猫等电商平台相继宣布全国多个城市春节期间不打烊。京东更是表示，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。京东披露的数据显示，在2013年至2021年春节期间，线上成交额9年增长11倍，这得益于快递物流的照常运转。

多家快递公司纷纷表态：申通快递在2022年12月9日便宣布2023年“春节不打烊”，保障时间为腊月二十八至正月初三，统筹调配全网资源，对接“淘拼抖快”等各大主流电商平台；去年12月14日，德邦快递宣布“春节不休”，为年货等物资顺畅流通提供快递服务；今年1月2日，顺丰方面宣布“春节不打烊”，并称该服务已连续开展16年……北青报记者了解到，目前，中通、韵达、圆通、菜鸟、京东物流等快递公司也均宣布2023年“春节不打烊”。

日薪比肩双11大促

春节前快递高薪招人留人

“招快递员，月薪10000到15000元”“招快递分拣300元/天，物流装卸500元/天”“小件快递350/天，日结，不押工资”“春节不停招，法定假日三倍工资”……北青报记者注意到，近期在招聘网站上，各种招募快递员的帖子不仅多了起来，薪酬也远高于平时，有的甚至已经达到了双11等电商大促期间的水平。

“日薪能到500元，这个待遇也就去年双11才有。”一位快递公司的小哥告诉北青报记者，招聘广告一打出去，他们站点最近有不少来面试的。而就在北青报记者浏览招聘网站时，就有十几名应聘者分别报名了多家快递公司。

虽然薪酬给得多，但显然这代表现在的快件非常多，人手奇缺。由于此前疫情的影响，目前快递大多是电商双12、元旦以及年货节等多个促销活动带来的快件叠加，北京部分地区快递站点的吞吐量不亚于双11。

“我现在一天跑两趟以上，比双11时还累，前两天送到了晚上11点多，幸亏包裹能放快递柜。”一位快递小哥表示。长时间高强度的工作状态，让不少快递小哥对过年休息的意愿大大提升。他告诉北青报记者，已经有同事跟老板说就算辞职，今年过年也得回家。他自己在犹豫，毕竟已经两年没回家过年了，但是他老板也说会给留下的人非常高的过年奖金以及临时调整的节日派件费用，“春节的派件费大概是平时的5倍”，这让他摇摆不定。

斥资4亿奖值守员工

部分地方政府要发补贴

北青报记者了解到，今年不少快递企业选择用“补贴”在春节期间留住快递员。

1月4日，顺丰宣布兔年春节将用4亿元奖励春节值守员工，其中2亿元为春节专项激励包，以及投入2亿元针对值守人员提供暖心关怀活动。

菜鸟方面则推出春节留守补贴，分为年前坚守红包、年中留守补贴、年后返岗补贴等，预估留守人员在春节不打烊期间，单人额外获得补贴平均在2000元左右。

不仅是企业，部分地区政府打出春节期间的快递、外卖行业补贴。其中，无锡市将发放总计2000万元的快递行业返岗稳岗补贴和物资补助，厦门将根据日均配送单量给予配送企业最高50万元的奖励。杭州、上海则针对快递员个人进行直接补贴，上海对元旦和春节期间上岗工作的一线人员给予每人每天150元。

在巨额奖励的背后，有网友发出质疑的声音：“快递行业本就全年无休状态，春节期间还要坚持工作是否一定有必要？春节期间的网购并非刚需，很多时效无法保证，既然不能像平时一样服务，不如让快递员适当休息。”

有快递行业内人士表示，春节期间的快递需求量分布不均，部分买家所在地的快递虽然坚持春节工作，但是卖家所在地的快递却放假，有的甚至都不是快递休息，而是卖家存放货物的仓库休息，导致最终“虽然买了，但是节后才能发货”等情况。这让一些人认为快递不打烊是句空话。但其实，快递作为一个链路式的行业，一个节点受阻就会导致整个链路不通。只有直营、自营等快递和电商能保证部分地区的链路通畅，其中一旦有第三方，快递的效率就很难保证。这也就是为什么很多用户还是感到临近春节快递变慢等情况的原因。

快递业春节不打烊，是市场需求作出的选择。国家邮政局数据显示，2021年“春节不打烊”行动，直接让当年春节期间的全国快递业务量增长260%，2022年则录得16%的涨幅；配送单量由往年的约2亿单上涨至2022年初的7.49亿单。

文/本报记者 张鑫 统筹/余美英

(责编：赵竹青、陈键)

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