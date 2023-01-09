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能链控股完成9亿元融资 2022年累计融资超过18亿

2023年01月09日10:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：能链控股完成9亿元融资 2022年累计融资超过18亿

1月7日，能链控股宣布，完成9亿元人民币系列融资，融资主体包括旗下能链智电、能企科技、中能链。加上2022年年初华润资本等对能链的投资、能链智电Pre-IPO融资，2022年，能链累计融资额为18.7亿元人民币。

能链智电服务充电桩制造商、运营商、主机厂等，提供一站式新能源解决方案。2022年6月，能链智电登陆纳斯达克，年内股价涨幅超67.7%，位列中概股年度涨幅前十，截至2023年1月5日，涨幅超99%。近日，能链智电完成3000万美元定向增发。

能企科技是企业级能源管理服务商，为小米集团、中通快运、招商银行、龙湖地产等不同行业客户，提供能源管理数字化解决方案，助力企业降本增效。此次，能企科技获得4亿元人民币融资。

中能链是能源资产运营商，以品牌、流量、数字化、新能源等七大能力，赋能加油站升级能源零售新业态，打造综合能源港、城市“网红打卡地”。中能链近期获得3亿元人民币融资。

(责编：董童、李源)
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