原标题：AI开发“众筹模式” 为矿山行业找场景和应用

1月6日，由中国煤炭学会、中国矿业大学（北京）、华为技术有限公司联合举办的第一届全国煤炭行业矿山AI大模型大赛决赛暨颁奖典礼在北京举行。首届矿山AI大模型大赛基于最真实的场景，关注矿山一线生产的问题与挑战，对齐安全生产的目标；基于最前沿的技术，通过华为矿山AI大模型平台完成比赛，对齐技术发展趋势；最年轻的开发者，全国高校的在校学生均可参赛，最大限度剔除参赛门槛，对齐行业人才的需求。本届大赛入围决赛的一共有15支队伍，有来自中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、安徽理工大学、山东科技大学等矿业领域的高校，也有来自于中国科技大学、浙江大学等综合高校。经过路演答辩，大赛角逐出特等奖1支、一等奖2支、二等奖4支、三等奖8支。

获得特等奖的是来自中国矿业大学（北京）的IMP-Lab-1队，他们基于华为矿山AI大模型，用机器视觉+机器人拣选的方式，以煤矸杂同步检测技术取代人工，实现高效预抛废，延长矿山设备寿命，减人提效。

获得一等奖的是来自中国矿业大学（北京）海底小纵队和来自西安科技大学小朝阳队，前者基于华为矿山AI大模型，实现露天矿非结构化道路边缘检测和道路内小目标和多尺度目标检测，提升了矿山生产的安全性；后者基于华为矿山AI大模型，为矿山的皮带巷道安全提出了一套监测及配套方案。

本届大赛一共吸引了389支队伍、1460人报名参加。华为煤矿军团解决方案总裁蒋旺成介绍，参赛团队为AI助力矿山行业智能化，创新出数百个应用场景，其中一部分已经在实际生产中应用。

国家能源局煤炭司副司长任立新说，本次比赛是现代科技赋能传统煤炭产业的一股青春动力，学生团队充满智慧的大模型，必将成为一把把打开煤炭智能生产建设的金钥匙。他进一步指出，2023年是煤矿智能化建设即将迈向第二阶段目标的关键时期，希望以本次大赛为契机，进一步推进煤炭行业创新发展，不断加快煤矿智能化建设，为推动煤炭工业高质量发展、保障国家能源安全做出积极贡献。

科技部战略规划司副司长邢怀滨表示，智能矿山是重要的人工智能应用场景，人工智能技术赋能可以使矿山运营生产更加便捷、安全、高效。希望此次大赛涌现出来的新产品、新技术、新创意，能够有效转化应用，在促进产业转型升级和实现高质量发展中发挥实效。

“（矿山AI大模型大赛）从人才评奖与奖励、专业培训等多方面，助力我国煤炭科技创新工作，为国家经济发展所需的能源稳定提供了保障作用，同时推进人类社会发展进步做出了更大的贡献。”中国煤炭学会秘书长王蕾说。

华为煤矿军团市场与产业发展总裁刘维说，未来二三十年人类社会将有一次重大的技术革命，那就是人工智能的广泛应用。智能矿山的核心就是通过人工智能算法来沉淀专家经验，替代人从事危险、复杂、重复的劳动，让煤矿生产更加安全、智能、高效。同时，人工智能实践过程中，需要解决根技术、场景、人才、生态的四大鸿沟。

首先是根技术鸿沟，AI技术在全球能源行业渗透率不到3%。华为矿山AI大模型是一种行业预训练模型，相当于提供了一套自动化工具，用户不再需要手工设计和制作螺丝，只需要放入原材料就能自动生产场景模型，这就大幅简化了开发工作量。

其次是场景鸿沟。在矿山行业，场景千差万别，除了挖矿本身，还有挖矿前的勘测规划，挖矿后的运输、通风、安全保障，以及过程中间的经营管理等等。这么多的场景，光靠一家企业是无法穷举和实现的。所以，华为通过本次AI大模型大赛提出了“众筹模式”，即通过集体的力量来构建AI场景地图和应用。

第三是人才鸿沟，智能矿山对人才的需求非常迫切，既懂采矿又具备AI技术的人才可谓是凤毛麟角。这次矿山AI大模型大赛通过有效的平台机制，引导开发者团队、行业组织、生产企业、合作伙伴，对齐矿山行业一线。当这种“众筹模式”形成固定机制，发展出产业标准，人工智能在矿山行业就会成为“活水”。

最后是开放合作的生态。矿山生产，涉及开采、机电、通风等多门类专业，全国有大大小小4000多家煤矿，以及其他上万座非煤矿山，地质条件和自动化程度截然不同。要构建良好的行业生态，需要行管部门、生产企业、装备制造商、应用系统开发者，以开放的姿态共同推进创新合作，促进智能矿山建设高效规模化开展。（记者 温婧）

(责编：董童、李源)

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