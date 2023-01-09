谷神星一号遥五运载火箭发射成功
2023年01月09日15:59 | 来源：新华网
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1月9日13时4分，谷神星一号遥五运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的科技壹号卫星、天启星座13星、天目一号气象星座01/02星、南通中学号卫星等5颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
新华社酒泉1月9日电（杨晓敏、郭龙飞）1月9日13时4分，谷神星一号遥五运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的科技壹号卫星、天启星座13星、天目一号气象星座01/02星、南通中学号卫星等5颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这次任务是谷神星一号运载火箭第5次飞行。
1月9日13时4分，谷神星一号遥五运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的科技壹号卫星、天启星座13星、天目一号气象星座01/02星、南通中学号卫星等5颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
1月9日13时4分，谷神星一号遥五运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的科技壹号卫星、天启星座13星、天目一号气象星座01/02星、南通中学号卫星等5颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
1月9日13时4分，谷神星一号遥五运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的科技壹号卫星、天启星座13星、天目一号气象星座01/02星、南通中学号卫星等5颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
(责编：牛镛、白宇)
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