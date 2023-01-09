近日，位于北京市房山区的一处共有产权房项目圆满交付。据介绍，项目由中建智地打造，共计356套共有产权房均采用装配式技术，有效保障住宅产品质量，让群众以共有产权房的价格享受商品住房的产品与服务，助力北京市中心人口疏解。

项目实景。（受访者供图）

“中建智地致力于将高品质标准贯穿于投资建设、交付运营全链条中，着力打造‘集采—地产—城建—物业—商业’五大业务版块，不断为构建美好生活提供有力保障。”据中建智地相关负责人介绍，作为中建一局旗下地产开发业务统一经营运作平台，中建智地始终以增进民生福祉为目标，精研社会发展多元需求，深刻洞悉环境、居住及城市发展痛点。

2022年，中建智地持续发挥央企担当，不断做深市场、做精产品、做好服务，发挥综合运营服务优势，为人民创造美好生活。目前，中建智地开发建设的住宅产品类型涵盖商品住宅、保障性租赁住房、共有产权房、棚户区改造等多种类，满足多层次、保障性居住需求。

在商品住宅开发建设方面，中建智地以客户为导向，从首置、首改到改善、高端，形成了“宸、府、璟、印”四大产品体系，通过细分产品的深度打造，为不同人群创造“住有所居”的美好生活空间。

在传统住宅房地产开发主业基础上，2022年中建智地成功开发建设幼儿园、医院、养老服务等配套设施。此外积极响应国家“双碳”目标，将住宅小区智能化、绿色低碳环保技术进行推广应用，在北京房山学府印悦项目首次试点“零碳房”养老设施成为示范推广典型。

目前，中建智地物业公司服务19个项目，在管面积295万平方米。服务内容包含住宅物业、案场物业、公建物业、生活配套增值服务等。物业公司通过实践从强组织、树形象、建机制、优服务四方面打造“红色物业”品牌，满足社区居民对美好生活的需求。

同时，中建智地商业板块持续深耕京津、长三角地区，形成了以商业购物中心为主、其他租赁业务（公寓、写字楼等）为辅的一体化业务体系，以“城市美好生活运营商”为品牌定位，聚焦持有物业，打造优质资产。在营项目响应国家号召，全年为在租的服务业小微企业减免租金677万元。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经