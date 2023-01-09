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东方雨虹民用建材集团2023年媒体交流会在京举办

2023年01月09日17:13 | 来源：新华网
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原标题：东方雨虹民用建材集团2023年媒体交流会在京举办

1月8日，东方雨虹民用建材集团举办“与卓越同行，话雨虹未来”媒体交流会，多家媒体走进东方雨虹总部基地参观交流。东方雨虹控股副总裁兼民建集团总裁牛德彬、东方雨虹民建集团人力行政总监方培权、东方雨虹民建集团市场总监张程、东方雨虹民建集团产品及供应链总监熊卫锋、东方雨虹民建集团产品研发总监韩光、东方雨虹民建集团市场副总监耿刚出席会议。

现场，民建集团总裁牛德彬从东方雨虹民建集团持续高速增长的因素、行业面临的挑战及市场发展趋势等多个角度与到场媒体展开深入交流讨论。

牛德彬表示，民建集团业绩持续高速增长离不开雨虹人“永葆冠军心，拼出洪荒力，共创大满贯”的拼搏奋进精神。

谈及品牌建设方向时，民建集团市场总监张程称，民建集团拥有明确的未来五年规划：生产第一名的产品、提供第一名的服务、创造第一名的价值，实现全能全品类冠军。

“后续我们将通过服务为触点，贴近市场、接触消费者，打造东方雨虹专业的品牌形象。”民建集团市场副总监耿刚表示。

在产品布局及研发理念方面，民建集团产品及供应链总监熊卫锋及产品研发总监韩光在发言中强调，东方雨虹将“为人类、为社会创造持久安全的环境”作为企业使命，秉承“环保、健康、安全、耐久”的产品设计理念，为用户提供更优质产品的同时，带动整个行业高质量发展。

活动期间，媒体嘉宾先后在东方雨虹总部基地参观了中国建筑防水博物馆、民建集团展厅及特种功能防水涂料国家重点实验室，见证了东方雨虹发展历程及强大的科研实力。

“东方雨虹的企业核心价值观是真善美，我们对待媒体、对待客户、对待员工，都是以诚相待，这也是我们企业文化的核心。”民建集团人力行政总监方培权表示。

立足新起点，迈步新征程。面对市场的不确定性，民建集团提前布局品牌力、产品力、渠道力， 以东方雨虹集团科研平台、产业基础及资源优势为依托，不断强化产品体系建设、扩大渠道网络布局，在为用户构筑健康居住环境的同时，为行业持续高质量发展贡献雨虹力量。

(责编：董童、李源)
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