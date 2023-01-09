人民网北京1月9日电 （王绍绍）移动支付、线上叫车、长短视频、外卖万物……近年来，海量应用覆盖了百姓生活的方方面面。多位专家在接受人民网财经采访时表示，移动互联网以其泛在、连接、智能、普惠等突出优势，推动了互联网和实体经济深度融合，成为创新发展新领域、公共服务新平台、信息分享新渠道。

数据显示，截至2022年6月，我国互联网普及率达74.4%，网民使用手机上网的比例达99.6%。1月5日，2023（第十三届）中国互联网产业年会在线上举办。大会以“激发数字活力 赋能产业升级”为主题，总结2022年中国互联网产业发展成就，展望2023年产业发展趋势。

中国互联网协会理事长尚冰，中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨，中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立，中国互联网协会副理事长、伏羲智库创始人李晓东，以及多家互联网企业代表出席大会并作发言。

尚冰在会上表示，过去的这一年，互联网行业攻坚克难、主动作为，行业转型走深向实，数字惠民成效显著。中国互联网协会将继续积极发挥在政府、企业、网民间的桥梁纽带作用，推动互联网行业健康持续发展。

“低碳化、城镇化、老龄化、数字化、国内国际双循环、乡村振兴与共同富裕等社会发展确定性的走向是互联网行业发展的难得机会。”邬贺铨表示，互联网行业创新深化，要充分发挥数字平台的作用，探索开发海外用户，推动社交网络向企业应用发展，利用云网融合+算网协同打造互联网新基建，牢牢抓住新机遇。

腾讯公司副总裁、腾讯研究院院长司晓认为，数实融合是数字技术与实体经济的融合，也就是数字技术作为新的通用技术，投入各行各业经济活动中创造价值。未来，随着信息广度、密度和传递效率的飞跃，数字经济将发展为利用全真互联技术，实现对真实世界的全面感知、连接、交互，从信息的有限“在线”迈向全量“在场”的新时代。

会上还举行了 “2023互联网助力经济社会数字化转型案例征集”启动仪式，旨在进一步梳理和总结中国数字化发展过程中不同领域积累的成功案例和经验，为推动数字化转型发展贡献智慧和力量。

进入“深水区”的数字化转型破局路径怎么找？中国互联网协会副秘书长裴玮、李晓东、奇安信科技集团股份有限公司首席战略官刘勇和智见集团创始人兼CEO郭炜围绕“驱动数字经济发展的重要引擎——数字化转型”主题展开圆桌讨论，分享各自观点。

据悉，中国互联网产业年会由中国互联网协会主办，以勾勒互联网行业发展趋势及发力点为目标，从2011年举办首届起至今已成功连续举办十三届。

(责编：乔业琼、吕骞)

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