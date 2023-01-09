人民网北京1月9日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春运第2天（1月8日，农历腊月十七）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3536.7万人次，环比增长1.2%，比2019年同期下降47.9%，比2022年同期增长40.2%。

其中，全国铁路发送旅客613.6万人次，环比下降1.3%，比2019年同期下降31.4%，比2022年同期增长27.7%。公路发送旅客2773万人次，环比增长1.4%，比2019年同期下降51.0%，比2022年同期增长44.1%。水路发送旅客43.1万人次，环比增长10.0%，比2019年同期下降48.4%，比2022年同期增长19.1%。 民航发送旅客107万人次，环比增长9.7%，比2019年同期下降36.1%，比2022年同期增长34.5%。全国高速公路总流量3151.6万辆次。其中小客车流量2454万辆次，环比增长0.2%，比2019年同期增长13.4%，比2022年同期增长15.1%。

春运期间，我国各地创新形式、多措并举，努力为旅客营造便捷安心舒适的出行环境。

在河南，郑州市已开通省内、省外126条线路，准备1100台车辆运力，保障春节期间旅客安全顺利出行。新乡市、鹤壁市在火车站、高铁站策划现场书法送春福、送春联等活动，为旅客候车增添乐趣并送上祝福。周口市通过发放宣传单、张贴宣传标语、在自媒体平台发布提示信息和走进广播电台与群众互动等方式营造安全出行氛围。驻马店市春运指挥部办公室组织检查组到客运站、火车站等地检查春运安全和疫情防控工作。

在山东，春运期间，充分发挥省春运工作机制和物流保通保畅工作机制作用，提前做足各项准备，全力保障人民群众安全便捷出行和重点生产生活物资运输顺畅。加强客流形势动态研判，指导客运企业细化优化运力供给，加大重点时段、热点区域、农村地区运力投放，加强不同运输方式之间、干线运输与城市交通间衔接，有效满足旅客出行需求。

(责编：乔业琼、吕骞)

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