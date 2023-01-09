人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）春节临近，沈阳局集团公司沈阳车务段把电煤运输作为重中之重工作来抓，确保管内11家电厂电煤储备充足，为沈阳、铁岭、抚顺等地百姓供暖提供可靠的运输保障。

沈阳局集团公司沈阳车务段保障电煤运输供应。受访者供图

据介绍，沈阳局集团公司沈阳车务段管辖范围涵盖京哈普速、京哈高速、沈吉、沈山、沈大、苏抚、铁法、辽开、于虎、田东等10条营业线52个车站。该段管内大成站、沈阳东站、开原站、抚顺北站、章党站、镇西堡站、新园站、大青站等开辟电煤运输“绿色通道”，实行优先排空、优先挂运、优先卸车“三优先”政策，确保高峰时段电煤运输需求。

沈阳局集团公司沈阳车务段有关负责人表示，各站本着车来就送、快送快取，并及时查询在途车运行状态，提前做好取送车各项准备，提高运输效率。所辖各电厂以“动”治冻，从燃料保供接卸、设备防寒防冻、热网运行调整、检修维护消缺、备品备件管理及应急值班值守等方面部署极端天气应对措施，确保迎峰过节发电供热两不误。

“车站真正为企业协调解决问题，不仅帮助企业改变作业方式，提高运输效率，更重要的是为实现千家万户春节供暖提供坚实后盾。”辖区内的沈阳华润热电有限公司负责人说。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经