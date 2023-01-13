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南水北调：2023年着力推进后续工程规划建设

2023年01月13日00:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月12日电（记者刘诗平）中国南水北调集团有限公司董事长蒋旭光12日表示，2023年是加快推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网的关键之年，南水北调集团将立足“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”战略定位，加快推进南水北调后续工程规划建设和国家水网构建，加快建设世界一流企业。

　　蒋旭光在南水北调集团2023年工作会议上说，2023年南水北调集团将着力推进南水北调后续工程规划建设，加快畅通国家水网大动脉，完善“四横三纵”规划布局。围绕工程布局、实施安排、建设运营体制、水价和投融资机制、数字孪生等，深度参与南水北调工程总体规划修编；高标准、高质量建设引江补汉工程，统筹推进初步设计报批、关键技术攻关、临时工程先期建设、主体工程招标等相关工作，加快工程建设进程，推进施工建设尽快进入高峰。

　　同时，积极推进东、中线其他后续工程规划建设，加快东线二期可研报告修改完善，着力推进中线防洪安全保障工程建设，依法合规推进中线沿线调蓄工程论证实施，积极推进中线总干渠挖潜扩能前期工作；加快推进西线工程前期工作，争取早日立项，为尽快建设实施创造条件。

　　蒋旭光表示，2023年南水北调集团将着力加快推进国家水网构建。主动承担国家骨干水网建设任务，积极参与骨干输排水通道建设，谋划构建华北水网，参与开发建设战略水源地等一批国家水网重点工程项目。持续延展区域水网，推进国家骨干水网工程与区域水网工程互联互通，提升水网覆盖范围和服务能力。推进水网开发模式创新，深化与有关地方和单位战略合作，通过“调水+”协同开发周边及密切关联项目和产业，提升综合效益。

　　此外，2023年南水北调集团将更加着力强化各类风险防控，持续做好年度调水工作，充分发挥综合效益。突出抓好已建工程防汛和冰期输水工作，加快推进重大问题科技攻关，加快数字孪生南水北调建设。

　　2022年，南水北调后续工程加快实施，引江补汉工程快速实现开工建设，东、中线一期工程运行安全平稳、调水任务超额完成。统计显示，2022年度南水北调中线调水92.12亿立方米，为年度计划的127%；东线北延工程向黄河以北补水1.89亿立方米，为年度计划的215%，助力京杭大运河实现了百年来首次全线水流贯通。

(责编：袁勃、杨光宇)
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