我国成功发射亚太6E卫星
2023年01月13日05:22 | 来源：新华网
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新华社西昌1月13日电（李国利、胡煦劼）1月13日2时10分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将亚太6E卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
1月13日2时10分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将亚太6E卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（刘光辉摄）
亚太6E卫星主要用于为东南亚地区提供高通量通信服务。
这次任务是长征系列运载火箭第460次飞行。
1月13日2时10分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将亚太6E卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（刘光辉摄）
1月13日2时10分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将亚太6E卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（刘光辉摄）
1月13日2时10分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将亚太6E卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（刘光辉摄）
(责编：杨光宇、袁勃)
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