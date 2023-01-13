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有机产业护生态富农民（乡村新事）

张纪兵  胡云峰  温笑寒
2023年01月13日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　“有机专家又要来咱们基地了，大家伙儿把手里的活儿先放一放，赶紧过来听课啊。”一大早，河北省隆化县唐三营镇西杨树沟村的徐兆良就招呼乡亲们上课，一起学习种植有机黏玉米。

　　老徐口中的“有机专家”来自生态环境部南京环境科学研究所（以下简称南京环科所），2019年起定点帮扶河北围场县、隆化县发展有机产业，探索出了一条有机产业蓬勃发展与生态文明建设双赢的新路。

　　让资源优势变产业优势

　　围场县和隆化县位于内蒙古高原和冀北山区过渡带上，自然生态资源优势明显，但长期以来，资源优势并没有转化成为带动百姓致富的产业优势。

　　2019年正月初九，围场县、隆化县白雪皑皑的山沟里热闹起来。南京环科所帮扶小组的专家们踩着厚厚的积雪，一头扎进了定点帮扶村，挨家挨户地和乡亲们拉家常，了解乡亲们的需求，寻找产业发展方向。乡亲们渴望改变的心情、渴望致富的眼神，不仅令帮扶小组成员们印象深刻，也让他们要用“好生态”换来“好钱景”的使命感油然而生。

　　在围场、隆化发展有机种植，南京环科所帮扶小组是有研究基础的。组内成员10年前承担的《坝上地区自然保护区有机食品开发与生物多样性保护研究》，便是以围场当地有机食品开发为研究对象的。但是，困难也是现实的。调研结果显示，大部分帮扶村位于莽莽大山深处，沟深坡陡梁多，交通不便。当地农民多数不具备较高的文化水平，固守传统的农业耕作经营方式，缺乏农产品品牌认证意识以及先进的环境友好型农业生产技术，适应市场需要的经营带头人也不好找。

　　关键还是干起来。一方面，帮扶小组前往中国农业大学等机构，虚心向农业专家请教产业发展的“金点子”；另一方面，前往北京、上海、杭州等大城市开展调研，了解有机农产品市场需求。扎实的调查研究和技术资料梳理后，帮扶小组最后认定结合当地资源优势，聚焦特色有机马铃薯、胡萝卜、水稻种植等产业，走有机农业发展的路子，实现生态产业化、产业生态化。

　　产业发展方向确定了，帮扶小组迅速行动起来。先后组建起专家团队，明确了有机农业发展布局，提出了“支部+公司+合作社+农户”生产模式、“政府引导+服务+政策支持+监管”管理模式和“产品导向+客户导向”营销模式，汇总了共计32种适合当地气候水土情况的有机农产品生产技术。

　　精准培训，带着农民一起富

　　有机农产品生产伊始，群众疑惑颇多：不用化肥和农药，这地该怎么种？土豆、玉米能长好吗？有机生产技术究竟靠不靠谱？问的都是群众的操心事、揪心事。一旦回答不好，影响的便是村民对发展有机农业的热情。

　　徐兆良本在外地打工，返乡后一直从事黏玉米种植。老徐说，黏玉米口感好、营养价值高、不愁卖，就是病虫害严重。“专家们来了之后，教了咱生物农药的防治技术，黏玉米一年比一年长得好，价格也看涨，这下俺们心里踏实了。”

　　不只是黏玉米，帮扶小组技术人员分类确定不同产品的有机标准与技术培训内容，将田间地头当作教室课堂，培训课件图文并茂生动形象，培训现场互动问答，最大程度调动起村民的学习热情。几年间，南京环科所前后共计派出98人次赴围场和隆化深入村企、合作社及田间地头实施点对点面对面培训，累计培训超1100人次。

　　产得好还得卖得好。“‘提篮小卖’的思维可得改改了，有机市场前景广阔着呢。”围场县农业农村局的都雪松在参观过长三角地区有机农业示范基地、高端有机销售市场等后，和乡亲们分享着自己的感受。

　　这种改变来得并不容易。2019年10月，围场迎来了有机土豆和胡萝卜大丰收。但负责农产品销售的围场农瑞通公司负责人宋喆却犯了愁：数量巨大的有机产品该销向何处？让他想不到的是，南京环科所帮扶小组也在积极为这些有机农产品寻找销路。联系电商销售平台，联系检测机构即时检测，带着电商采购负责人实地调研，让销售平台和生产企业直接对话……经过10余次沟通联系，订单终于签成了。“产品导向+客户导向”的销售模式，也让稳定的产销衔接机制搭建起来，让更多的有机农产品从田头走向餐桌。

　　截至2022年底，围场、隆化两县绿色有机认证企业达60多家，有机农产品年销售额约9.5亿元。与此同时，两县化肥施用量相比2018年累计减少近4500吨，逐步形成了以点串线、由线连面的绿色有机产业提速增效格局。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月13日 18 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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