地方监管国有企业资产总额超200万亿元——
国有企业经济效益筑底企稳
位于江西省九江市瑞昌市经开区的中材科技（九江）有限公司是一家专业从事工业钢质无缝气瓶生产的国企。新年伊始，公司不断加大技改和创新研发，产能得到大幅提升。图为该公司车间内工人正在检验产品。
本报北京1月12日电 （记者李婕）记者从12日召开的地方国资委负责人会议上获悉，截至2022年11月底，地方监管企业资产总额达到205.5万亿元，同比增长10.1%；1-11月，实现营业收入33.7万亿元，同比增长8.1%。
“面对各类风险因素增多的不利局面，各地国资委采取一系列有针对性的硬措施，指导推动企业全力稳生产、稳经营、稳市场。国有企业经济效益筑底企稳，为推动地方经济社会发展发挥重要作用。”国务院国资委党委书记张玉卓在会上表示。
当天召开的会议总结了2022年国资国企工作，明确2023年重点任务。会上信息显示，2022年，决战决胜国企改革三年行动高质量圆满收官。中国特色现代企业制度更加成熟定型；三项制度改革大范围深层次破冰破局；混合所有制改革积极稳妥深化。例如，广东出台股权激励、增量奖励、专项奖励等16种激励方式，指导企业用好中长期激励政策，目前各地方已推进经理层成员任期制和契约化管理全覆盖。辽宁通过混改推动沈鼓集团等一批老企业焕发新活力。
此外，战略性重组、专业化整合深入开展。海南无偿划入中国航材所属中国通航，山东坚持“一主业一主体”组建了省环保集团、省体育集团、省电子口岸公司等一批特色优势企业。国有企业与民营企业协同发展更进一步。重庆围绕加快构建新能源汽车产业新业态，与蔚来、吉利、奇瑞、长城等7家汽车产业链龙头企业深化战略合作。
会议也为今年国资国企工作“划了重点”，将主要聚焦推动提质增效稳增长、新一轮国企改革深化提升行动、加大国企科技创新工作力度、推进国有资本布局优化和结构调整、加快推动现代化产业体系建设等方面。
据了解，2023年中央企业经营目标定为“一利五率”指标“一增一稳四提升”，“一增”即确保利润总额增速高于全国GDP增速，力争取得更好业绩；“一稳”即资产负债率总体保持稳定；“四提升”即净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。会上要求，各地国资委可以参考借鉴，结合实际制定科学合理、有挑战性的经营目标，拿出更加有力举措，进一步提高国有经济对经济社会发展的贡献度。
会上还透露，今年将持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中。各地要强化国有企业在医药医疗、健康养老、应急保障等民生领域有效供给，提升水、电、气、暖、通信等公共服务体系支撑保障能力，加快打造板块清晰、主业突出、产业领先的实体企业。
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