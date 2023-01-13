本报记者 朱金宜

自动驾驶交通工具在雄安新区进行测试。

新华社记者 邢广利摄

参观者在首届全球数字贸易博览会现场体验数字人技术。

新华社记者 徐 昱摄

在虚拟数字人的协助下办理业务，借助脑机接口用意念打字，利用生物信息“打印”器官为患者做移植手术……你是否曾幻想过这些“酷酷”的场景将在未来世界中成为现实？如今，已有一批前沿技术从业者面向各领域的全新场景，探索充满想象力的未来产业。

蕴藏巨大消费需求

记者了解到，未来产业指的是引领重大变革的颠覆性技术及其新产品、新业态所形成的产业。例如，类脑智能、量子信息、未来网络等技术革命孕育的新产业，还有远程协同、共享经济等新应用和商业模式形成的新产业。

从日常生活的角度来看，越来越多的可穿戴设备、智能家居、自动驾驶汽车等产品，已经让人们的生活变得更加智能和便捷。如何让人们的衣食住行、教育医疗等生产生活方式变得更“高级”，其中蕴藏着巨大的新兴消费需求。

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰认为，未来产业以满足未来人类和社会发展的新需求为目标，以新兴技术创新为驱动力，旨在拓展人类生存发展空间，增强人类自身能力，服务人类社会可持续发展。目前，全球主要创新型国家集中在智能、低碳、健康等前沿方向布局未来产业，以信息技术、新能源技术、新生物技术、空间技术等科技领域的突破，引领产业升级方向。

业内人士认为，与新一代信息技术、新能源、新材料等战略性新兴产业不同，未来产业更加注重前沿技术的交叉融合，能在各行业原有价值链的基础上，跨界融合出更高价值的新业态，“用明天的科技锻造后天的产业”。例如，未来的学校可以通过将增强现实、脑机接口等技术整合到教学中，打造高度逼真的教学场景和感官再现的互动体验，突破授课场域的限制，为学生提供全新的学习方式，形成“智慧教育”的新业态。

改造升级传统产业

防疫期间，人们逐渐适应了远程办公、在线会议等数字化工作方式和无人零售、机器人快递配送等服务。数字手段正在重塑传统的生活场景，为未来产业发展提供更广泛的“试验田”。

“发展未来产业，关键任务之一在于全面推进数字化。”腾讯研究院智慧产业研究中心主任吴朋阳认为，借助新技术和新模式对传统产业进行改造升级，实现各行各业的数实融合，从中孕育出新模式和新业态，有助于促进未来产业创造新价值。

腾讯研究院发布的《2022数字化转型指数报告》显示，工业、医疗行业近两年数字化同比增速均值接近100%，传统行业加速数实融合已显成效。其中，AI质检、工业互联网平台的落地应用，实现了工业生产运营的智能化，助力企业降本增效；医保电子凭证、智能流行病学调查系统等工具提升了医疗行业的服务效率，优化公共服务质量。

专家认为，未来产业并非空中楼阁，其前瞻性仍需建立在现有较为完善的工业和服务业基础上。传统产业逐步实现全链条数字化，既能增强自身发展韧性，又能为应用新兴技术打好基础，带动自身变革，实现未来产业与传统产业的融合创新。

充分挖掘创新潜力

发展未来产业的过程，也是推动技术进步、产业转型的过程。为塑造发展新动能新优势，抢占新一轮产业变革的制高点，全国多地结合自身优势，出台未来产业相关支持政策，加快未来产业布局。

在上海，未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等产业集群的发展任务被细分到不同行政区域，因地制宜开展未来产业发展协作；在深圳，依托产学研深度融合的技术创新体系，合成生物、区块链、空天技术等产业被划为“重点发展对象”；在广州，生物医药与新型移动出行未来产业科技园启动建设试点，汇聚起中山大学、广汽集团、广州医药集团等科研与产业力量。

中国社会科学院工业经济研究所副研究员渠慎宁认为，未来产业也存在技术不确定性，可能面临科技成果转化率较低、产能不足等问题，缺乏资金支持，进一步降低创新活力。他建议，对于处在孕育期的未来产业，应发挥创新政策功能，加大财政资金对基础研究的支持，对企业研发投入提供相应补贴。

业内人士认为，未来产业不只面向已知需求开展研发，还需要突破性的创意和颠覆性的技术创新，其发展路径表现为科技创新、模式试错与市场需求之间持续的互动升级。因此，未来产业的投入更大、回报周期更长，孵化起来不仅需要耐心，还要建立起良好的产业生态系统，尽快打破影响技术、人才、资本、数据等要素自由流动的壁垒，充分挖掘创新潜力，利用中国超大市场规模的优势，不断培育未来产业新需求。

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经